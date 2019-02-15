APEX Legends sistem gereksinimleri neler?
APEX Legends günden güne yayılmaya devam ediyor. EA Games tarafından 4 Şubat tarihinde yayınlanan çevrimiçi oyun APEX Legends, PUBG benzerliği ile dikkat çekiyor. Peki, takım halinde oynanabilen APEX Legends'ın sistem gereksinimleri neler? İşte, merak edilen oyun hakkında bazı bilgiler
Son dönemlerin popüler oyunu PUBG'nin ultimate sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyması dolayısıyla APEX Legends'in istediği donanımı merak eden oyunseverler, araştırmalarına başladı.
4 Şubat tarihinde erişime açılan ve tamamen ücretsiz bir şekilde temin edilebilen APEX Legends, tıpkı PUBG gibi çok kullanıcılı çevrimiçi oyun oynama imkanını sunuyor.
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
APEX, oynanabilirlik olarak benzer özellikleri taşıması dolayısıyla kıyaslanan PUBG gibi sadece yüksek sistem gereksinimleri talep etmiyor. Dolayısıyla ortalama sistem gereksinimlerini taşıyan bir bilgisayar ile ortalama bir internet bağlantısı ile oyunu oynamak mümkün oluyor.
Minimum sistem gereksinimleri;
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
CPU: Intel Core i3-6300 3.8 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Dört Çekirdekli İşlemci
RAM: 6GB
EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730
EKRAN KARTI RAM: 1 GB
SABİT SÜRÜCÜ: Minimum 22 GB boş alan
Oyunu 60 FPS ile oynamak isteyenler için Önerilen sistem gereksinimleri;
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
CPU: Intel i5 3570K veya eşdeğeri
RAM: 8GB
GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
GPU RAM: 8 GB
SABİT SÜRÜCÜ: Minimum 22 GB boş alan
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