Apex Legends için dev güncelleme: Neler değişiyor?
Kısa sürede milyonlarca oyuncuyu bünyesine çekmeyi başaran Apex Legends, sessiz sedasız yeni bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme ile birlikte oyunda bakın neler değişiyor neler?
Apex Legends güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte ilk dikkat çeken değişiklik Wingman ve Peacekeeper'ın silah güçlerinin düşürülmesi oldu. Zira oyunda haksız şekilde üstünlük kuran bu iki karakterin silah gücüyle ilgili oyunculardan pek çok şikayet geldi ve yapımcı şirket bu eleştirileri dikkate alarak yeni güncellemesinde musluğu biraz kıstı. Yani bu güncelleme, daha çok dengeleri sağlayan bir güncelleme gibi görülebilir.
Güncelleme notlarına göz attığımızda Peacekeeper'ın silahının nişangah küçültme hızının yüzde 7.5 ila yüzde 16 oranlarında düşürüldüğü dikkat çekiyor. Wingman'e geldiğimizde ise silah atış hızının 2.6 seviyesine gerilediğini söyleyebiliriz.
Ücretsiz olarak oynanabilen bir Battle Royale oyunu olan Apex Legends'ın halihazırda 50 milyonu aşkın oyuncusu bulunuyor. Hatta öyle ki, yakın gelecekte Apex Legends'in Fortnite ve PUBG'yi geride bırakma ihtimali konuşuluyor.
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