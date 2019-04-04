Apex Legends için çok önemli güncelleme
Yayınlandığı ilk günden bu yana oyunculardan büyük ilgi gören, PUBG ve Fortnite gibi oyunlara kafa tutan Apex Legends için yeni bir güncelleme yayınlandı. İşte güncellemeyle birlikte oyunda yapılan değişiklikler...
Apex Legends, yeni gelen güncelleme ile birlikte 1.1 sürümüne yükseltildi. Güncelleme, daha çok yaşanan teknik sorunları ortadan kaldırırken, diğer yandan yeni özellikler ve iyileştirmeleri de beraberinde getirdi. Apex Legends 1.1 sürümünü yüklediğinizde dikkat etmeniz gereken tek nokta, şirket yeni bir yama çıkarana kadar oyun içi satın alma yapmamanız. Zira güncellemeyle beraber tespit edilen bir sorun nedeniyle kullanıcıların hesaplarının sıfırlanma ihtimali söz konusu.
Bu uyarıyı yaptıktan sonra şimdi güncellemenin ayrıntılarına geçelim. Apex Legends 1.1 sürümü ile Son Kadro isminde yeni bir özellik oyuna kazandırıldı. Bu özellik ile son oynadığınız oyundaki ekip arkadaşlarınızla tekrar bir maç yapma şansına sahip oluyorsunuz. Sıkı Apex Legends oyuncuları için gerçekten de kullanışlı bir özellik...
Oyunda stabilite için geliştirmeler yapan güncelleme, çok sayıda küçük hatayı oyundan ayıklarken, bunun yanı sıra giriş ekranı ve intro kısmında sessize alma seçeneği de güncellemeyle eklendi. CPU hataları için bilgilendirici mesajların eklendiği Apex Legends'a yeni güncellemeyi indirmek için Origin hesabınızla giriş yapmanız ve bu platform üzerinden yeni sürümü indirmeniz gerekiyor.
Ancak hesapların sıfırlanma hatası nedeniyle bu güncellemeyi yüklemek için acele etmemekte fayda var gibi görünüyor.
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