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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.04.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Apex Legends için çok önemli güncelleme

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Apex Legends için çok önemli güncelleme

Yayınlandığı ilk günden bu yana oyunculardan büyük ilgi gören, PUBG ve Fortnite gibi oyunlara kafa tutan Apex Legends için yeni bir güncelleme yayınlandı. İşte güncellemeyle birlikte oyunda yapılan değişiklikler...

Apex Legends, yeni gelen güncelleme ile birlikte 1.1 sürümüne yükseltildi. Güncelleme, daha çok yaşanan teknik sorunları ortadan kaldırırken, diğer yandan yeni özellikler ve iyileştirmeleri de beraberinde getirdi. Apex Legends 1.1 sürümünü yüklediğinizde dikkat etmeniz gereken tek nokta, şirket yeni bir yama çıkarana kadar oyun içi satın alma yapmamanız. Zira güncellemeyle beraber tespit edilen bir sorun nedeniyle kullanıcıların hesaplarının sıfırlanma ihtimali söz konusu.

Bu uyarıyı yaptıktan sonra şimdi güncellemenin ayrıntılarına geçelim. Apex Legends 1.1 sürümü ile Son Kadro isminde yeni bir özellik oyuna kazandırıldı. Bu özellik ile son oynadığınız oyundaki ekip arkadaşlarınızla tekrar bir maç yapma şansına sahip oluyorsunuz. Sıkı Apex Legends oyuncuları için gerçekten de kullanışlı bir özellik...

Oyunda stabilite için geliştirmeler yapan güncelleme, çok sayıda küçük hatayı oyundan ayıklarken, bunun yanı sıra giriş ekranı ve intro kısmında sessize alma seçeneği de güncellemeyle eklendi. CPU hataları için bilgilendirici mesajların eklendiği Apex Legends'a yeni güncellemeyi indirmek için Origin hesabınızla giriş yapmanız ve bu platform üzerinden yeni sürümü indirmeniz gerekiyor.

Ancak hesapların sıfırlanma hatası nedeniyle bu güncellemeyi yüklemek için acele etmemekte fayda var gibi görünüyor. 

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