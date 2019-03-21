Apex Legends 500 bin oyuncuyu oyundan attı
Son günlerin popüler oyunu Apex Legends için yayınlanan güncellemede 500 bin oyuncunun hesabı engellendi. Sebebi ise...
Yayınlandığı ilk günden bu yana başarılı bir grafik çizen Apex Legends, kısa süre içerisinde büyük bir kitle oluşturdu. Geçtiğimiz ay tanıtılan oyun yeni bir güncelleme aldı. Söz konusu güncellemeyle beraber yeni karakterler, renk körü modunda geliştirmeler ve performans iyileştirmeleri yapıldı.
Bu güncelleme sonucunda yaklaşık 500.000 Apex Legends oyuncusunun hesabını engelleyen Respawn, hile konusunda taviz vermiyor. Bununda yanında yeni bir raporlama sistemiyle karşımıza çıkan oyun bir sonraki güncellemeyle birçok yeniliğin geleceği hakkında sinyaller veriyor.
Güncellemeyle beraber gelen özelliklerin bir başkası ise Razer Chroma desteği oldu. Bu özellikle beraber tüm Razer ürünleri entegre edilebiliyor. Bunun yanı sıra Razer ürünlerde yer alan aydınlatmayla beraber oyunda bulunan birçok efekti kullanabilirsiniz. Bir Battle Royale oyunu olan Apex Legends zaman içerisinde PUBG ve Fortnite gibi başarılı yapımları yakalayacak gibi gözüküyor.
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