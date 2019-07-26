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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.07.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Anubis Truva Atı’ndan Türkiye’ye yoğun saldırı

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Anubis Truva Atı’ndan Türkiye’ye yoğun saldırı

Kaspersky uzmanları Anubis adlı Truva atının Haziran ayının başından bu yana Türkiye’de yoğun faaliyet gösterdiğini tespit etti. Siber suçlular bu zararlı yazılımı yaymak için ele geçirilen cihazlardaki kişi listelerine SMS gönderiyor. Saldırganlar kullanıcıları önde gelen bir telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısından ücretsiz internet bağlantısı teklifi gibi görünen SMS’lerle kandırmaya çalışıyor. Gelen SMS’teki bağlantıya tıklandığında Truva atı indiriliyor.

Kaspersky uzmanlarına göre bu yılın başından beri 6200’den fazla kullanıcı Anubis’le karşılaştı. En yoğun günde 190 kişinin etkilendiği belirlendi. Son SMS saldırısının asıl hedefi Türk kullanıcılar olsa da bu yazılımdan en çok etkilenen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve Türkiye oldu. Takip sistemlerimiz Nisan ayında Rus kullanıcılara yönelik bir SMS saldırısını da tespit etmişti. O saldırıda gönderilen mesajlardaki MMS’i açabilmek için kullanıcılardan bir uygulama indirmesi isteniyordu. Başka tür mesajlarda ise para yardımı talep ediliyordu. 

Anubis ilk kez yıllar önce tespit edildi. Bu Truva atı insanları yasal hizmet gibi görünen zararlı yazılımları indirmeye ikna eden sosyal mühendislik ve kimlik avı saldırılarında kullanılıyor. Truva atı indirildikten sonra şunları yapabiliyor: 

SMS gönderme, alma ve silme
Kişi listesini ve hesap giriş bilgilerini çalma
URL açma
Mobil cihazlarda saklı dosyaları şifreleme
Ses kaydetme ve ekran görüntüsü alma
Tuş takibi yapma
Kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmak için sahte giriş sayfaları (bankacılık uygulamaları) gösterme

Kaspersky Zararlı Yazılım Analisti Alexander Eremin, “Bireysel kullanıcılar söz konusu olduğunda kötü şöhretli Truva atlarının para çalmak için kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz. Kullanıcılara, cihazlarına bir yazılım indirirken dikkatli olmalarını ve ücretsiz şeylere verilen çok iyi pazarlama tekliflerine karşı şüpheyle yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. 

Kaspersky ürünleri bu tehdidi Trojan-Banker.AndroidOS.Anubis olarak tespit ediyor. 

Anubis zararlı yazılımına yakalanmamak için Kaspersky şu basit kuralları uygulamanızı öneriyor: 

Uygulamaları yalnızca resmi kaynaklardan indirin.
Mümkünse akıllı telefon ayarlarınızda üçüncü taraf kaynaklardan gelen uygulamaların kurulumunu devre dışı bırakın.
Tanımadığınız kişilerden gelen şüpheli bağlantılara tıklamayın.
Mobil cihazınızı korumak için sağlam bir güvenlik çözümü kurun.

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