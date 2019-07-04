Antarktika'dan toplanan örneklerden yeni bakteri keşfedildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAntarktika'dan toplanan örneklerden yeni bakteri keşfedildi
GeriTeknoloji Antarktika'dan toplanan örneklerden yeni bakteri keşfedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
04.07.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

Antarktika'dan toplanan örneklerden yeni bakteri keşfedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antarktika'dan toplanan örneklerden yeni bakteri keşfedildi

Türk bilim insanları, Antarktika'dan getirilen örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalarda, tarımda yaygın olarak kullanılan ve bitkileri öldüren kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türü keşfetti.

Türk bilim insanları, Antarktika'dan getirilen örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalarda, tarımda yaygın olarak kullanılan ve bitkileri öldüren kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türü buldu.

Türkiye'nin 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Bu kapsamda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Yılmaz Kaya tarafından gerçekleştirilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Aksoy ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Sevgi Maraklı'nın da yer aldığı çalışmada, tarımda yaygın olarak kullanılan ve bitkileri öldüren kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türü keşfedildi.

"Bu alandaki çalışmalara kaynak olacak nitelikte"

Proje yürütücüsü Kaya, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamındaki projelerinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.

Kutuplarda bitki, hayvan ve mikroorganizma çeşitliliğiyle ilgili yapılan araştırmaların Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olması için önemli olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Kutuplardan alınan örneklerde, kültür bitkilerine zararlı, yabancı otları öldüren ve yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin doğada birikimini önleyen ya da zararsız hale getiren bakterilerin elde edilmesi planlandı. Bu özelliğe sahip bakterilerin biyokimyasal ve moleküler tekniklerle tanılarının yapılması, kendisine baskı oluşturan çevresel koşullara ve diğer canlı organizmalara karşı canlılığını sürdürmesini sağlayan hangi genlere sahip olduklarının moleküler tekniklerle belirlenmesi amaçlanmıştır. Projemizde bu alandaki çalışmalara kaynak olacak nitelikte sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir."

Bakteriye sefer liderinin ismi verildi

Kaya, sefere katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar'ın kıtadaki lokasyonlardan yaklaşık 50 farklı su, buz, mavi ve yeşil alg örnekleri alarak kendilerine ulaştırdığını bildirdi.

Yılmaz Kaya, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Bakteriyoloji Laboratuvarlarında, kutuptan getirilen örneklerden saf olarak bakteri kültürleri elde edilmiştir. Elde edilen bakterilerin, yabancı otları öldüren kimyasalları zararsız hale getirip getirmediklerine yönelik denemeler, Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuvarlarında yapılmıştır. Başarılı bulunan bir bakteri kültürüne seferin baş harfleri olan TAE ile 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy hocamıza atfen 'Psychrobacter sp. strain TaeBurcu001' adı verilmiştir." dedi.

Biyolojik ajan olarak kullanılabilecek

Projeleriyle ilk defa kutup bölgesinden, yabancı otları öldüren kimyasal bir maddeyi doğada kalıntı problemini önleyecek şekilde zararsız hale getiren bir bakteri türü elde edildiğini vurgulayan Kaya, bu bakterinin hangi genlere sahip olduğunun ayrıntılı şekilde araştırılacağını dile getirdi.

Kaya, keşfin çevre kirliliğini önlemede de önem taşıdığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Böylece ülkemizde özellikle kutup çalışmalarında eksikliği hissedilen tecrübeli ve tarımsal biyoteknoloji altyapısı olan genç bilim insanları yetiştirilecektir. Tarımda yaygın kullanılan, hem bitkiye hem toprağa zarar veren 'herbisit' adlı bitki öldürücülere karşı bir biyolojik ajan olarak bu bakterinin kullanılması planlanmaktadır. Böylece bu bakterinin, herbisitlerin neden olduğu çevre kirliliğini önleme bakımından önemli bir rol üstleneceği öngörülmektedir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?