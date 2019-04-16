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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
16.04.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Antarktika'dan toplanan meteoritler NASA yolcusu

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Antarktika'dan toplanan meteoritler NASA yolcusu

Antarktika'da uzay bilimleri alanında çalışmalar yapan akademisyen Mehmet Yeşiltaş, kıtadan topladığı meteoritlerin ilk incelemesini 22-26 Nisan'da Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) yapacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 8 bilim insanı Şili, Belçika, Güney Kore ve Kolombiya gibi ülkelerin kıtadaki araştırma üslerinde bilimsel faaliyetlerde bulunmuştu. 

İkili iş birliğiyle Belçika'nın Antarktika'daki üssünde çalışmalar yapan Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş da kıtada uzay bilimleri alanında araştırmalar yürütmüştü. 

Yeşiltaş, Antarktika'dan 3 meteoriti başarıyla toplayıp Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. 

Kıtadan topladıkları meteoritlere yönelik çalışmalara başladıklarını belirten Yeşiltaş, şöyle devam etti: 

"Bu meteoritlerin ilk incelemelerini yapmak üzere 22-26 Nisan'da ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan NASA Johnson Uzay Merkezi'nde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Öncelikle meteoritleri uygun koşullarda ve doğru tekniklerle keserek çeşitli numuneler hazırlayacağız. Bu numuneleri mikroskop altında inceleyerek onların hangi sınıf meteorit olduğunu belirleyeceğiz ve bazı moleküler özelliklerini ortaya koyacağız. Meteoritlerin sınıflarını belirledikten sonra onlara resmi ve kalıcı isimler vereceğiz ve uluslararası meteorit veri tabanına kayıt edilmesi için başvuruda bulunacağız." 

Türk ve yabancı bilim insanlarından ortak çalışma 

Yeşiltaş, ABD'de doktora yaparken NASA'nın Kaliforniya eyaletindeki bir üssünde meteorit araştırmacısı olarak çalıştığını anımsatarak, Antarktika'da yürüttükleri projede yer alan bazı NASA araştırmacılarıyla bir süredir birlikte çalıştıklarını ve NASA'daki araştırmacıların kendileriyle ortak çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

NASA'daki ilk incelemelerin ardından yapılması planlanan çalışmalara da değinen Yeşiltaş, şu bilgileri verdi: 

"İlk incelemelerin ardından meteoritleri daha detaylı incelemek üzere araştırmalarımıza başlayacağız. Antarktika projemizin araştırma ekibinde Türkiye'den olduğu gibi ABD, İngiltere, Japonya, ve Almanya'dan da araştırmacılar var. Bu araştırmacılarla meteoritlerin çeşitli özelliklerini ve yapılarını detaylı bir şekilde incelemek üzere çalışmalar başlatacağız." 

Yeşiltaş, geçen hafta da Avrupa Birliği projeleri kapsamında Berlin'de bulunan Alman Uzay Ajansına deneyler yapmak için bir hafta süren ziyarette bulunduklarını anımsatarak, "Orada çeşitli meteoritleri uzay atmosferik koşullarında detaylı bir şekilde inceledik ve Alman Uzay Ajansının ziyaret ettiğimiz laboratuvar yetkilileriyle resmi bir protokol imzalamak üzere anlaştık. Bu kapsamda Antarktika'dan getirilen meteoritler, hem Türk hem de yabancı bilim insanlarıyla çok detaylı bir şekilde çeşitli laboratuvarlarda incelenecek." dedi. 

Meteorit araştırmaları üzerine ilk çalıştay haziranda 

Türkiye'nin meteorit çalışmalarında geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yeşiltaş, ülkenin bu alanda geride kaldığını ancak son dönemde güzel gelişmeler yaşandığını bildirdi.

Yeşiltaş, Türk Meteorit Çalışma Grubunun kurulduğuna ve meteorit veri tabanının yayınlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gittikçe hız kazandığı görülen meteorit çalışmalarının sunularak tartışılması için 21-22 Haziran'da Türk Meteorit Çalışma Grubu tarafından 1. Meteorit Araştırmaları Çalıştayı düzenlenecek. Yetişmiş bilim insanı eksikliğini de gidermek istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız hızla devam edecek." 

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