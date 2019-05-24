Antarktika'dan getirilen bitki türleri koruma altına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAntarktika'dan getirilen bitki türleri koruma altına alındı
GeriTeknoloji Antarktika'dan getirilen bitki türleri koruma altına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
24.05.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Antarktika'dan getirilen bitki türleri koruma altına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antarktika'dan getirilen bitki türleri koruma altına alındı

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde örneklenen ve Niğde'de koruma altına alınan bitkiler, Türkiye'deki yakın türleriyle ilgili çalışma yapılmasına imkan sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinde yer alan Prof. Dr. Sedat Serçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim seferinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini temsil ettiğini söyledi.

Seferdeki görevinin Antarktika'daki bitki türlerini örneklemek olduğunu belirten Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Serçe, "Antarktika, dünyanın en soğuk, rüzgarlı, kuru ve en yüksek ana karası ancak bu ana karada da özellikle sahil kesimine göre daha ılıman yerlerde yetişebilen 2 bitki türü var, Antarktik saç çimi ve Antarktik inci çayı. Bu iki bitkinin ülkemizde de yakın akraba türleri var. Bu bitki türlerini örneklemek, ülkemize getirmek ve ülkemizde bu türlerle ilgili çalışmalar yapmaktı. Biz de proje kapsamında Antarktika'nın değişik yerlerinde bu bitki popülasyonunu gözlemledik ve örnekledik." ifadelerini kullandı.

Serçe, sefer kapsamında Antarktika'nın geniş bir bölgesini ziyaret etme şansı bulduklarını aktararak, yaklaşık bin kilometre mesafe katettiklerini anlattı.

Durdukları yerlerde bitki örnekleri aldıklarını dile getiren Serçe, şunları kaydetti:

"Bu bitki türlerinin Antarktika üzerinde örneklendiği en geniş alan, bizim çalışmamız sırasında katedilmiş alandır. Antarktika'nın 8 lokasyonundan 2 bitki türünü örnekledik. Bu türleri ülkemize getirdikten sonra biz bunları hem bitki olarak yetiştirdik hem elde ettiğimiz tohumlardan bitki elde ettik hem de bu bitki türlerini doku kültürü ortamına aldık. Bunları Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesindeki laboratuvarlarımızda koruma altına aldık, bunları geliştiriyoruz. Bundan sonra bu bitkileri kullanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza vadettiğimiz araştırmamızı tamamlayacağız. Aynı zamanda ülkemizde bu popülasyonla ilgili çalışma yapmak isteyen başka araştırıcılar olursa onlara da materyal sağlayacağız çünkü bizde hem bitkilerin kendileri mevcut, bunlardan örneğin DNA izolasyonu yapabiliriz hem de bu bitkilerin tohumları ve doku kültürüne çoğaltılmış bitkicikleri var. İlgilenen araştırmacılara bunları sağlayarak ülkemizde bitki türleriyle ilgili araştırma yapılmasına katkı sunacağız. Çok zor koşullara adaptasyon sağlayabilen bu bitkileri araştırarak zorlu koşullara adaptasyon konusunda bazı çıkarımlar yapabiliriz."

Bu bitkilerin Türkiye'de de çim bitkisi gibi yakın türleri bulunduğuna işaret eden Serçe, bu türleri ve arasındaki çeşitliliği araştırarak adaptasyonda ne gibi mekanizmaların rol oynadığı konusunda bilgi üretilebileceğini bildirdi.

"Eldeki popülasyon çok kıymetli"

Serçe, bilim seferindeki hedefin Antarktika'daki bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak olduğunu, kendilerinin de biyoloji alanında çalışmalara katkı sağladıklarını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Eldeki popülasyon çok kıymetli çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla Antarktika'da bu kadar geniş bir alandan örneklenen başka bitki popülasyonu yok. Yani bir alandan daha fazla sayıda bitki örneklendiği yerler olmuş Antarktika'da ama bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar geniş bir alandan olası çeşitliliği barındırdığını düşündüğümüz genotipler bir araya hiç bir çalışmada getirilmemiş. Bu, sadece bizim araştırmacılarımız için değil ülkemizdeki tüm araştırıcıların kullanımına açık. İsteyen herkese bu bitki örneklerini sağlayabiliriz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?