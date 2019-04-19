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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
19.04.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Antarktika'dan dönen bilim insanları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

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Antarktika'dan dönen bilim insanları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Türkiye'nin bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği Antarktika'dan dönen bilim insanları, Yalova Üniversitesinde öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Yalova Üniversitesinde (YAÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yalova Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü (YÜKAMP) ve Ulaştırma Mühendisliği öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen "Antarktika'da Disiplinlerarası Bilimsel Çalışma" etkinliği, 3. Ulusal Bilim Seferi'nden dönen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy, araştırma görevlileri Özgün Oktar ve Sinan Yirmibeşoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

YAÜ Merkez Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte, YAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Torkul ve Prof. Dr. Derya Güroy başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci hazır bulundu.

"Bir hayaliniz varsa lütfen çok ama çok çalışın"

Prof. Dr. Güroy'un, Türk bilim insanlarının Antarktika'da yaptığı çalışmaların önemi ile ilgili açılış konuşmasıyla başlayan konferans, Yirmibeşoğlu'nun sunumuyla devam etti.

Erken yaşlardan itibaren hayal kurmanın ve buna bağlı olarak çalışmanın önemine değinen Yirmibeşoğlu, "Şayet bir hayaliniz varsa lütfen çok ama çok çalışın. Antarktika'ya gitmeye karar verdiğimizde, bu sefere hazırlık sürecinin kolay olmayacağını biliyorduk ve nitekim de öyle oldu. Çok zorlu bir süreçti ancak 2019 yılı ocak ayı sonunda 3'üncü kez Antarktika seferimizi gerçekleştirdik. Önce Türkiye'den uçakla Arjantin'e geçtik, 30 günlük bir gemi yolculuğunun akabinde 3 uçak yolculuğu daha gerçekleştirerek Antarktika'ya ulaştık ve bilimsel çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık." ifadelerini kullandı.

"Antarktika insana sabretmeyi öğretiyor"

Doç. Dr. Özsoy ise sefere hazırlık süreçleri hakkında bilgi verdi.

3. Ulusal Bilim Seferi'ndeki deneyimlerini aktaran Özsoy, son seferdeki çalışmaların ardından Antarktika'ya bir Türk üssü kurulacağını söyledi.

Antarktika'nın insana sabretmeyi öğrettiğini vurgulayan Özsoy, şunları söyledi:

"Öncelikle Antarktika seferine gitmek için bilimsel projenizin ve sağlık şartlarınızın uygun olması gerekiyor. Ailenizden çok uzaktasınız ve iletişim kurma şansınız yok, hiçbir şekilde haberleşemiyorsunuz. Stratejilerinizi iklime bağlı olarak geliştirmek zorundasınız çünkü hava koşulları oldukça zordur. Biz her akşam bir strateji ortaya çıkarıyorduk ancak sabah uyandığımızda hava şartlarına bağlı olarak tamamen bambaşka bir plan yapma durumunda kalabiliyorduk."

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