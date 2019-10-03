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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

Antarktika'daki dev buz kütlesi neden koptu?

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Antarktika'daki dev buz kütlesi neden koptu?

Doç. Dr. Özsoy, Antarktika'daki 315 milyar tonluk buz kütlesinin kopmasına ilişkin, "Buzul sahanlıklarının belirli aralıklarla kopması normal ve 60-70 yılda bir beklenen süreçtir. İklim değişikliyle ilgisi olduğunu söylemek doğru olmaz." dedi.

Antarktika'nın kuzeydoğusundaki Amery buz sahanlığında 315 milyar ton ağırlığında bir buz dağının kopması iklim değişikliği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin de liderliğini yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, beyaz kıtada 26 Eylül'de yaşanan son buz kopmasına ilişkin, yaptığı açıklamada, buz sahanlıklarının kıyıya bağlı denizin üzerindeki kısımlar olduğunu söyledi.

Buzul sahanlıklarının kalınlıklarının 50 metre ile 600 metre arasında değiştiğini ve binlerce yıllık ömre sahip olabileceğini belirten Özsoy, buz dağlarının da buzullardan ve buzul sahanlıklarından kopan parçalar olduğunu aktardı.

Özsoy, Antarktika'nın batısında bugüne kadar çok fazla buz kopmalarının olduğunu hatırlatarak, "Bu sefer yaşanan kopmanın özelliği, kıtanın doğusunda gerçekleşmesi ve Antarktika'nın 3. büyük buzul sahanlığı olan Amery'den kopması." diye konuştu.

Antarktika’da korkutan görüntü: 315 milyar tonluk buz dağı koptu
Antarktika’da korkutan görüntü: 315 milyar tonluk buz dağı koptu

"Beklentiden geç koptu"

Amery buz sahanlığının toplamda 60 bin kilometrekarelik bir alanı kapladığını anlatan Özsoy, "D28" adı verilen, bin 636 kilometrekare genişliğinde ve 210 metre kalınlığındaki buz dağının geçen hafta koptuğunu ve uydularla takip edildiğini ifade etti.

Özsoy, Amery buz sahanlığının bilim insanları tarafından 1963'ten bu yana takip edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buzul sahanlıklarının belirli aralıklarla kopması normal ve 60-70 yılda bir beklenen süreçtir. Amery buz sahanlığı da bilim insanlarınca takip edilen bir buzuldu. Kıtadaki bu son buz kopmasının iklim değişikliyle ilgisi olduğunu söylemek doğru olmaz. Söz konusu buz dağının 2010-2015 arasında kopması bekleniyordu. İklim değişikliğiyle ilgili bir durum olsa çoktan kopardı."

Kopan buz kütlesinin Yalova'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde olduğunu dile getiren Özsoy, kopan parçanın kıta tarihindeki diğer örneklerle karşılaştırıldığında küçük kaldığına dikkati çekti.

Kopan buz uydu takibinde

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan haberde, söz konusu buz dağının 1960'lardan bu yana Amery buz sahanlığından kopan en büyük kütle olduğu belirtilmişti.

Amery buz sahanlığının kıtanın doğu bölümü için su boşaltma işlevi gördüğüne dikkat çekilirken, denizcilik için risk oluşturabilecek buz dağının uydu takibine alındığı kaydedilmişti.

Antarktika'da 2017 yılında Larsen C buz sahanlığından 5 bin 800 kilometrekarelik ve yaklaşık 1 trilyon ton ağırlığında bir buz dağı kopmuştu.

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