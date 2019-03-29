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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
29.03.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adaya RASAT merceği

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Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adaya RASAT merceği

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası, Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT tarafından görüntülendi.

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası, Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT tarafından mercek altına alındı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK Uzay), Horseshoe Adası ve çevresinin 26 Mart'ta uzaydan çekilen görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kurulmuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde düzenlenen seferde, bilimsel araştırmaların yürütüldüğü yerlerin başında Horseshoe Adası gelmişti.

Söz konusu ada, TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT tarafından da görüntülendi. Paylaşılan uydu fotoğraflarında ada ve çevresinin şekline ilişkin görüntüler yer aldı.

RASAT, hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor ve bu görüntüleri TÜBİTAK Uzay'da bulunan yer istasyonuna iletiyor. RASAT'tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.

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