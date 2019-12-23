Antarktika'da öncekilerden çok farklı bir keşif yapıldı

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Antarktika'nın bilinen 400 buzul gölünün en büyüğü olan Vostol Gölü, Rusya'nın Doğu Antarktika'daki aynı ismi taşıyan çalışma istasyonunun yanında yer alıyor. 2015 yılının Ocak ayında Rus bilim insanları, buzun içine bir kuyu açarak milyonlarca yıl boyunca hiç el değmemiş sudan bir örnek aldılar.

Geçen ay yayımlanan bir belgeselde yapılan çalışma ile ilgili de şu açıklama yapıldı: "Bilim insanları Antarktika'da buzun altına bakmaya karar verdiklerinde gördükleri şey yalnızca sıradan insanları değil kendilerini de şaşırttı. Buzun altında oldukça büyük bir göl bulunuyordu ve yaklaşık 15 bin kilometre kare genişliğinde ve 1200 metre derinliğindeydi. Bu göle de Rus istasyonu Vostok yakınında bulunduğu için aynı isim verildi."

Bilim insanları tarafından bulunan dev gölet, 3.623 metre kalınlığında ve büyük bir buz tabakasının altında yer alıyor. Bu nedenle en ufak bir yaşam beklentisi bile beklenmiyordu. Çünkü, ısı -89 derece ve Güneş ışığı da asla ulaşmıyordu. Dünyada çok az sayıda organizma bu kadar olumsuz koşullarda hayatta kalabiliyor. Fakat, araştırmacılar bu kadar olumsuz koşullara rağmen bir yaşam belirtisine ulaştı ve W123-10 adını verdikleri yeni bir bakteri türü keşfettiler. Üstelik bu türün DNA'sı diğerlerine yüzde 86 oranında benziyor.

Bu keşif sadece Dünya için değil Mars için de oldukça önemli. Çünkü, aynı şekilde Mars'ta da yüzeyin altında yaşam olabilir.

Araştırmacılar bunun sonucunda, buzun milyonlarca yıl boyunca Dünya'nın geri kalanından izole olduğu için burada bulunan bakterilerin gezegendeki tüm canlı organizmalardan ayrı olarak geliştiğini ifade etti.