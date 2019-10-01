Antarktika’da korkutan görüntü: 315 milyar tonluk buz dağı koptu
Küresel ısınmanın etkilerini günden güne daha fazla hissederken, son olarak Antarktika'dan gelen görüntüler bilim insanlarını kaygılandırdı. Amery sahanlığında 1600 kilometrekarelik dev buz dağının kopması uydu görüntüleriyle de yakından inceleniyor.
Antarktika'da büyük bir buz dağı koptu, okyanus açıklarına doğru ilerlemeye başladı. Antarktika'nın 3'üncü büyük buz sahanlığı olarak bilinen Amery sahanlığında çapı 1600 kilometrekareyi bulan ve ağırlığı 315 milyar ton olan dev bir buz kütlesi, ana karadan koptu. Bilim insanlarını endişelendiren durum ise son 50 yılda ilk kez böylesine büyük çapta bir buz kütlesinin kopmuş olması.
D28 ismini taşıyan bu dev buz kütlesinin okyanus üzerindeki hareketleri takip edilirken, civarında yol kat edecek gemiler için ise herhangi bir sorun söz konusu değil.
'ZATEN BEKLİYORDUK'
Bir kısım bilim insanı ise buz kütlesinin kopuşunun küresel ısınmayla bir ilgisi olmadığı görüşünde. Uzun yıllardır bu kopuşu beklediğini ifade eden Helen Fricker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bunca yıl bekledim, D28'in kopuş anını görmekten dolayı çok mutluyum, bu olayın gerçekleşeceğini epeydir bekliyorduk' sözlerini kaydetti. Fricker'a göre Antarktika'da yaşanan pek çok hadise küresel ısınmadan dolayı meydana geliyor; ancak Amery sahanlığından kopan D28'in bu durumla bir ilgisi bulunmuyor.
Bu kopuş görüntüleri ise Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi.
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