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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.10.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Antarktika’da korkutan görüntü: 315 milyar tonluk buz dağı koptu

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Antarktika’da korkutan görüntü: 315 milyar tonluk buz dağı koptu

Küresel ısınmanın etkilerini günden güne daha fazla hissederken, son olarak Antarktika'dan gelen görüntüler bilim insanlarını kaygılandırdı. Amery sahanlığında 1600 kilometrekarelik dev buz dağının kopması uydu görüntüleriyle de yakından inceleniyor.

Antarktika'da büyük bir buz dağı koptu, okyanus açıklarına doğru ilerlemeye başladı. Antarktika'nın 3'üncü büyük buz sahanlığı olarak bilinen Amery sahanlığında çapı 1600 kilometrekareyi bulan ve ağırlığı 315 milyar ton olan dev bir buz kütlesi, ana karadan koptu. Bilim insanlarını endişelendiren durum ise son 50 yılda ilk kez böylesine büyük çapta bir buz kütlesinin kopmuş olması. 

D28 ismini taşıyan bu dev buz kütlesinin okyanus üzerindeki hareketleri takip edilirken, civarında yol kat edecek gemiler için ise herhangi bir sorun söz konusu değil. 

Antarktika’da korkutan görüntü: 315 milyar tonluk buz dağı koptu

'ZATEN BEKLİYORDUK'

Bir kısım bilim insanı ise buz kütlesinin kopuşunun küresel ısınmayla bir ilgisi olmadığı görüşünde. Uzun yıllardır bu kopuşu beklediğini ifade eden Helen Fricker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bunca yıl bekledim, D28'in kopuş anını görmekten dolayı çok mutluyum, bu olayın gerçekleşeceğini epeydir bekliyorduk' sözlerini kaydetti. Fricker'a göre Antarktika'da yaşanan pek çok hadise küresel ısınmadan dolayı meydana geliyor; ancak Amery sahanlığından kopan D28'in bu durumla bir ilgisi bulunmuyor.

Bu kopuş görüntüleri ise Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi. 

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