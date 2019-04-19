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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.04.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

'Antarktika bütün insanlık için bir misyon'

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'Antarktika bütün insanlık için bir misyon'

Türkiye Antarktika Araştırma Üssü Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Demir, "Antarktika bütün insanlık için bir misyon, Türkiye de üzerine düşeni yapacak. Antarktika'nın korunması geleceğimizin korunması demek." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Antarktika Araştırma Üssü Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Yüksel Demir, "Antarktika'daki çalışmalara bizim açımızdan özellikle teknoloji, tasarım geliştirmeleri, uzay araştırmaları öncesindeki ilk safha olarak bakabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (PolRec) eş güdümünde yürütülen Antarktika Araştırma Üssü Çalışma Grubunun Koordinatörü Doç. Dr. Demir, AA muhabirine, uluslararası bilim camiasının Türk bilim insanlarının Antarktika'daki araştırmalara katkı sağlamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu tür çalışmalara uzun yıllar önce başlamış olması gerektiğini vurgulayan Demir, "Antarktika bizim için geç kalınmış bir misyon ama her şerde bir hayır vardır. Türkiye, bu sayede kıtadaki çalışmalara daha erken başlayan ülkelerin yüksek bedeller ödeyerek edindikleri deneyimden yararlanma şansı elde etti." diye konuştu.

Türkiye'nin Antarktika'ya gitmesinin bilim anlamında yapılan çalışmalara büyük katkı sağlayacağına işaret eden Demir, "Antarktika bütün insanlık için bir misyon, Türkiye de üzerine düşeni yapacak. Antarktika'nın korunması geleceğimizin korunması demek, onun için Türkiye buna katkıda bulunmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"Antartika'nın öneminin farkında değildim"

"Antarktika'da bilim insanlarımız için çok önemli bir araştırma alanı açılacak." diyen Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Antarktika'daki çalışmalara bizim açımızdan özellikle teknoloji, tasarım geliştirmeleri, uzay araştırmaları öncesindeki ilk safha olarak bakabiliriz. Antarktika'daki çalışmalar uzun vadede bilim, sanayi ve teknolojiye katkıda bulunacak, kısa vadede ise bilim insanlarımızın çalışabileceği bir alan oluşturacak. Biz de o bilim insanlarının yaptığı iyi şeylerden esinlenmiş ve yaptıkları hataları tekrarlamadan bilim alanındaki çalışmalara devam etmiş olacağız. Bana bina tasarım talebi gelmeseydi, ben de izlediğim belgesellerden Antarktika'yı penguen ve katil balinadan ibaret sanırdım. Ben de Antarktika'nın öneminin farkında değildim."

Türkiye'nin Antarktika'da bilim araştırması yapmasının büyük heyecana neden olduğu anlatan Demir, çalışmalar süresince insanlardan çok güzel geri dönüşümler aldıklarını kaydetti.

Antarktika'da yapılan çalışmaların bilim, sanat, spor ve felsefeden ayrı düşünülemeyeceğini aktaran Demir, "Antarktika'da yapılan çalışmalar bilim, sanat, spordan tutun da birçok alana katkıda bulunacak. Orada belgesel filmleri çekildi, koşucular orada koştu, Şahika (Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen) dalış yaptı. Şahika'nın orada dalması bilimsel çalışma, spor, ve sanatın bir birinden ayrı olmadığını gösterdi." dedi.

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