MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAntalya'da çiftçinin bulduğu gök taşının incelenmesi tamamlandı
GeriTeknoloji Antalya'da çiftçinin bulduğu gök taşının incelenmesi tamamlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
25.12.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Antalya'da çiftçinin bulduğu gök taşının incelenmesi tamamlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da çiftçinin bulduğu gök taşının incelenmesi tamamlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Güngör'ün, ceviz ağacı dikerken bulduğu meteoritin (gök taşı), Türkiye'den literatüre giren 16'ncı örnek olduğu belirlendi.

Arazide çalışırken şahit olduğu meteor olayından 11 yıl sonra, bahçesinde gördüğü bir taşın meteorit olabileceğini düşünen Güngör, 1100 gram ağırlığındaki taşın bir parçasını, incelenmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesindeki Meteorit Laboratuvarı'na gönderdi. 

ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerekli inceleme ve analizlerin yapılması sonucunda bunun bir gök taşı olduğu kanaatine varıldı. Daha sonra bu parça, Güngör'e teslim edildi.

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez bünyesinde gök taşı araştırma biriminin bulunduğunu söyledi.

İncelemelerle ilgili prosedürü anlatan Oral, "Teslim edilen örnekler üzerinden fotoğraflayarak önce bir ön değerlendirme yapılıp bunun analize gerek olup olmadığı kanaatine varıldıktan sonra karşı taraf bilgilendirilir. Analiz istenilirse, analiz yapıldıktan sonra bu gelen örneğin gök taşı olup olmadığı konusunda karşı tarafı bilgilendiririz." diye konuştu.

Doç. Dr. Oral, Kaş ilçesinde bulunan taşa ait örneğin kendilerine ulaştırıldığını belirtti.

Ön incelemenin sonucunda bunun, gök taşı olabileceği kanaatine varıldıktan sonra analizlerinin yapıldığı bilgisini veren Oral, şunları kaydetti:

"Analizleri gerçekleştirildikten sonra Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş hocamız, bunun gök taşı olduğu kanaatine vardı. Bu örnek, Türkiye'deki bildiğim kadarıyla 16 gök taşı örneğinden biri ve en son bulunan, Türkiye'den literatüre en son giren örnek. Yaklaşık 1 kilogram civarında. Analizi yapıldıktan sonra sahibine örneğin iadesi tekrar gerçekleştirilip sonuçları literatüre dahil edilmiştir."

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle