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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
20.11.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Antalya Teknokent yine zirvede

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Antalya Teknokent yine zirvede

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Teknokentler Performans endeksine göre 84 teknopark içinde 10’uncu sıradan 8’inci sıraya yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yerini alan Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Türkiye’deki tüm teknokentler arasında 8’inci sıraya yükseldi. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmaları kapsamında Antalya Teknokent’in sunmuş olduğu performans endeksine göre; firmaların veri girişi yapmış olduğu Ar-Ge faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda elde etmiş oldukları Ar-Ge çıktıları, vergi muafiyetleri toplamı, Ar-Ge gelir-gideri ile Ar-Ge dışı gelir-giderlerin yanı sıra yönetici şirketin gerçekleştirmiş olduğu kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve ekosistem geliştirme faaliyetleri, fikri sınai mülkiyet hakları, proje desteği, kuluçka, öğrenci- akademisyen faaliyetleri ile Teknoloji Transferi ve iş birliği faaliyetlerinin belirtildiği toplamda endeks metodolojisinde 90 veri, 72 gösterge performans göstergesi dikkate alınmıştır. Bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgesi ’Batı Akdeniz Teknokenti TGB (Antalya Teknokent)’ tüm parametreler ışığında Türkiye’de bulunan 54 aktif teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde zirveye ilerliyor.

Antalya Teknokent’te Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerini, çok sayıda sektör uzmanını ve öğrencileri aynı ekosistemde birleştirerek güçlü bir sinerji sağladıklarını belirten Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, bu sayede birçok başarılı projeye imza attıklarını ve Antalya Teknokent’in hayal edilen fikirlerin gerçeğe dönüşmesi için önemli bir inovasyon merkezi haline geldiğini ifade etti.

Yürüttükleri başarılı çalışmaların sonucu olarak Antalya Teknokent’in istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü ve emin adımlarla zirveye tırmandıklarını ifade eden İbrahim Yavuz, Geçen yıl 35’inci sıradan 10’uncu sıraya yükselerek En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi ödülünü almıştık. Bugün de başarımızı perçinleyerek artık zirvenin en önemli ortaklarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye’nin en iyi teknokentleri arasında vizyonu ve misyonu ile farklı bir yere sahip olmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten İbrahim Yavuz, Sektöründe başarılı firmalarımıza, inovasyon ekosistemimizde akademisyen firması olarak Antalya Teknokent’e değer sağlayan hocalarımıza, öğrencilerimize, Teknoloji Geliştirme Bölgemizde birçok projeye ve firmaya danışmanlık ve hakemlik yapan öğretim üyelerimize, Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Ünal’a, yönetim kurulu üyelerimize, Teknoloji Geliştirme Bölgemizin kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese ve özverileri ile büyük iş başaran başarılı Antalya Teknokent ekibime destekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacak
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