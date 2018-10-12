Antalya Dijital Zirvesi’nde turizmin geleceği konuşuldu

Türkiye’de turizmde dijital dönüşümün konuşulmasına imkân tanıyan ve turizmde gelir artışına önemli bir katkı sunmayı hedefleyen Antalya Dijital Zirvesi, 10 Ekim Çarşamba günü Antalya Hotel Su’da, CRM Group şirketlerinden CRM Medya tarafından hayata geçirildi. Ünlü yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik; turizm, teknoloji ve bilişim sektörlerinden binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Bu seneki ana teması: ‘Digitalization – Dijital dönüşüm ve turizme etkileri’ olan zirvede, “Turizmin geleceği dijitalde! Peki, siz neredesiniz?” sorusuna cevap arandı.

“2023 yılında 100 milyar dolar gelir elde edilebilir”

Üçüncü Antalya Dijital Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Djital dünya geliştikçe bildiğimiz meslekler de ortadan kalkmaya başladı. 90’lı yılların başında hayatımıza giren internetle birlikte dünyanın dijital yolculuğu da başladı. Bizim bu dijital dünyayı doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Dijital dünyada reklam harcamalarıyla ilgili ne yazık ki refleksimiz tam olarak gelişmiş değil. Reklam kanallarını kullanan markalara baktığımız zaman yüzde 95’i küresel ölçekli. Oysa tüm sektörler giderek dijital dünyanın içerisinde yer almaya başladılar. Artık dünya sanayi 4.0 kavramına geçmiş durumda. Türkiye de turizm sektöründe 4.0’a geçmeli. Turizmde dijitalleşme şart. Eğer turizmde bu ivmeyi sağlayabilirsek hem Türkiye’nin marka değerini artırabiliriz hem de daha yüksek gelirli, A plus hizmet almak isteyen hedef kitleleri Türkiye’ye çekebiliriz. İşte bu şekilde turizmde 2023 yılında hedeflenen 50 milyar dolardan ziyade 100 milyar dolar dahi gelir elde edilebilir” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’nin geleceği konuşuldu

15 konuşmacının yer aldığı zirvede, otel sahipleri, otel müdürleri, otel satış pazarlama müdürleri, seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri gibi binin üzerinde katılımcı yer aldı. Sekiz saat boyunca konferans, panel ve eğitimlerin gerçekleştirildiği zirvede, Ramazan Becer’den sonra son zamanlarda ekonomiye dair yaptığı yorumlarla büyük ses getiren Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sahne aldı. Demirtaş ‘Ekonomi, Finans, Teknoloji ve Siz’ başlıklı konuşmasında; Türkiye’nin ekonomi karnesinden küresel ticaret savaşlarına, yapay zekâdan biyoteknoloji alanındaki en son gelişmelere pek çok farklı konuya değindi.

Sektörün deneyimli isimlerinin gözünden ‘Turizm 4.0’

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın konuşmasından sonraki panele AKTOB (Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Kilit Group Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit ve Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır katıldı. Turizmde dijitalleşmenin otelcilik ve turizmdeki etkilerinin konuşulduğu panelde Çakır, “Turizmde doluluk oranlarımız artıyor ancak gelirlerimiz yılda 670 dolar seviyelerinde. İvedilikle turizmi kongre, golf, yayla, detoks, kayak turizmi gibi çeşitlendirip 12 aya yaymamız gerekiyor. Akabinde de turizm 4.0 kavramını artık işletmelerimizde kullanmalıyız. Bazı oteller hiç insan olmadan çalıştırılabilir oldu. Yani akıllı oteller olmaya başladı ve günümüz de bunu gerektiriyor. Böylece turizmde kişi başı gelirleri bin doların üstüne çıkarabiliriz” dedi.

Dijitalleşen dünyada turizm sektörü değerlendirildi

Bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Serdar Kuzuloğlu ise ‘Fırtına Yaklaşırken: Dijitalleşen Dünyada Turizm Sektörüne Bakış’ başlığıyla bilişim sektöründeki son gelişmelerin turizm sektöründeki etkilerini dinleyicilerle paylaştı. Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Neredekal.com’un kurucusu ve CEO’su Özkan Hacıoğlu, Google Travel Industry Yöneticisi Ömer Şakar, Ligatus Ülke Müdürü Emre Faks, MedyaNet Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Metin Güleç, Onedio Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aytek Açık, Fikir Taciri Ramiz Bayraktar, Admatic Reklam Grup Başkanı Savaş Yılmazer olmak üzere kendi alanlarının uzman isimleri de sunumlarıyla zirvede yerini aldı.