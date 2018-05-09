Anneler Günü'nde internete girenleri bekleyen tehlike

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAnneler Günü'nde internete girenleri bekleyen tehlike
GeriTeknoloji Anneler Günü'nde internete girenleri bekleyen tehlike
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
09.05.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

Anneler Günü'nde internete girenleri bekleyen tehlike

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anneler Günü'nde internete girenleri bekleyen tehlike

Anneler Günü annelerimizi, anneliği, anne çocuk ilişkisini ve annelerin modern toplumlara etkisini onurlandıran bir gün. Annelerimize kendilerini özel hissettirecek eşsiz birçok hediye mevcut fakat ne yazık ki bu dönemleri kendi kötü niyetleri için bir fırsat olarak gören siber suçlular da var. Kaspersky Lab güvenlik uzmanlarına göre, insanların özel günlerde internet üzerinden alışveriş yaparken siber saldırıya maruz kalma olasılığı daha yüksek.

İnsanlar aradıkları hediyeyi bulmak için alışveriş merkezlerinde dolaşmak yerine akıllı telefonları ve tabletleri üzerinden araştırma yaparak tüm kampanyalardan haberdar olabiliyor. Ancak, siber suçlular tüketicilerin Anneler Günü gibi yoğun satış yapılan dönemlerde giriş hesaplarını veya finansal bilgilerini kullanarak alışveriş sitelerini sıkça ziyaret ettiğini çok iyi biliyor. İnternetten alışveriş söz konusu olduğunda, kimlik avı saldırıları da hemen peşinden geliyor.

Kimlik avı saldırılarının bu kadar başarılı olmasının temel nedenlerinden biri bu saldırılarda kullanılan araçların giderek daha da gelişmesi. Başarılı bir kimlik avının nedenlerinin başında dolandırıcıların kullanıcıları kandırmak için akıl oyunları oynaması geliyor. Ayrıca, yemi yutmak için sayısız yol bulunuyor. Herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak, sahte websitelerine giriş yapmak ve Anneler Günü’ne özel teklifler vadeden bir e-postadaki bağlantıya tıklamak bunlardan yalnızca birkaçı. Tüm yöntemleri listelemek imkânsız. Kimlik avı saldırılarını düzenleyenler kullanıcıları tuzağa düşürmek için ücretsiz ödüller gibi dikkat çekici tekliflerle gelebiliyor. Çoğu insan böyle bir teklifi reddedemediği için bu yöntem çok verimli hale geliyor. 

Dolandırıcıların yalnızca kredi kartı bilgilerinin veya finansal verilerin peşinde olduğu da düşünülmemeli. Kimlik avı saldırısı düzenleyen çoğu kişi bir e-posta servisi veya sosyal medya hesabı için kimlik bilgilerini elde etmekten de memnun kalıyor. Kimlik avı saldırısının başarılı olması için siber suçların sisteminize izinsiz giriş yapması şart değil. Bu yüzden hiçbir mevcut platform, gerçek anlamda genel bir tehdit olan kimlik avına karşı tam koruma sağlayamıyor. Mobil cihazlar üzerinden yapılan kimlik avları da her geçen gün daha öne çıkıyor. Akıllı telefonların ve tabletlerin teknik farklılıkları (örn. daha küçük ekran boyutu) nedeniyle sahte bir siteyi gerçeğinden ayırmak çok daha zor olabiliyor. 

Şirketler Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlardan veya e-posta üzerinden sıklıkla kampanya iletileri gönderebiliyor. Ancak siber suçlular da bu dağıtım yönteminden yararlanarak, bu şirketlerden geliyormuş gibi görünen çok sayıda e-posta gönderiyor. Teklifi görmek için bağlantıya tıkladığınızda şirketin sitesi yerine sahte bir siteye yönlendiriliyorsunuz. Bu sitelerde yalnızca bilgisayarınız ve finansal bilgileriniz risk altında olmakla kalmıyor ayrıca bu bağlantı arkadaşlarınızı da kandırmak için otomatik olarak yayılıyor. Herkese açık Wi-Fi ağlarından gönderilen tüm bilgileri kolayca izleyebiliyorlar. Bunlar arasında banka hesap veya kredi kartı numaralarınız da olabiliyor. 

Ne yazık ki, son kullanıcının paranoya düzeyinde dikkatli olması dışında, kimlik avı saldırılarına karşı tam bir çözüm yok. Ancak, bu tür saldırılardan kaçınmak için bazı önlemler almak mümkün. Kaspersky Lab güvenlik uzmanları tüm kullanıcılara şu ipuçlarını veriyor:

Bir kampanya teklifi gördüğünüzde, satıcının resmi websitesine bakarak gerçek olup olmadığını kontrol edin. URL adresinde hata veya yazım yanlışı var mı diye bakın. Güvenli ‘https’ (şifrelemeyi destekleyen web bağlantısı - Hypertext Transfer Protocol Secure) bağlantısı kullanın. Bu sizin sahte ve zararlı bir websitesini ziyaret etmenizi engeller.

Bağımsız e-posta istemcilerine yönelik kimlik avı saldırılarını ve spam postaları tespit edip engelleyebilen sağlam bir güvenlik çözümü kurun. 

Arkadaşlarınızın isteyerek paylaştığından emin olmadığınız bağlantılara tıklamayın. Eğer bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, gerçek değildir.
Bankalar, vergi kurumları, internet mağazaları, seyahat şirketleri, havayolu şirketleri ve bunlar gibi diğer resmi kurumlardan gelen mesajları da inceleyin. Hatta ofisinizden gelen dahili mesajlara da dikkat edin. Gerçek gibi görünen sahte bir e-posta hazırlamak çok zor değildir.

Mesaj en yakın arkadaşınızdan da gelse, onun da kandırılmış olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu yüzden her koşulda dikkati elden bırakmamalısınız. Bir mesaj ne kadar samimi gözükürse gözüksün ekteki dosyalara ve bağlantılara şüpheyle yaklaşın.

Fiziksel bir mağaza alışveriş yaparken, herkese açık Wi-Fi ağları yerine kendi 3G/4G bağlantınızı kullanın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anneler Günü'nde internete girenleri bekleyen tehlike

Turkcell Global Bilgi Diyarbakır Çağrı Merkezi 10 yaşında

Türk Telekom'un 5 bin çalışanı Spor Olimpiyatları'nda!

Google, üçüncü nesil yapay zeka çözümünu duyurdu!