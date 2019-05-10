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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Anneler Günü gelen tehlikeye aman dikkat!

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Anneler Günü gelen tehlikeye aman dikkat!

Annelerin ve anneliğin onurlandırıldığı eşsiz bir gün olan Anneler Günü’ne sadece birkaç gün kaldı. Bu özel günü çoğumuz annelerimize ne kadar özel olduklarını, onları ne kadar çok sevdiğimizi göstermek için kullanıyor ve onlara özel hediyeler alıyoruz. Eğer işinizi son dakikaya bıraktıysanız, anneniz için hala o özel hediyeyi internetten bulmaya çalışıyor olabilirsiniz.

Akıllı telefonlardan ve tabletlerden alışveriş yapmak, tüketicilere alışveriş merkezlerinde bulması zor olan o hediyeye, online alışveriş sitelerinde birçok fırsat üzerinden kolayca ulaşmalarını sağlayabiliyor. Ancak Kaspersky Lab uzmanları, siber suçluların, tüketicilerin Anneler Günü gibi yoğun alışveriş dönemlerinde giriş hesapları veya finansal bilgiler içeren bu tür online alışveriş sitelerini daha çok ziyaret ettiklerini bildiklerini ve çevrimiçi alışveriş söz konusu olduğunda kimlik hırsızlığında artışa yol açtıklarının altını çiziyor.

Alışverişinizi son dakikaya bırakmak, sizi güvenliğiniz konusunda kötü kararlar almaya itebilir. Ancak bu tarz saldırılara karşı çeşitli önlemler almak mümkün. İşte Kaspersky Lab güvenlik uzmanlarının tüm kullanıcılar için paylaştığı bazı ipuçları:

Eğer bir özel fırsat reklamıyla karşılaştıysanız, teklifin yasal olup olmadığını anlamak için satıcının sitesini kontrol edin. URL adresinde herhangi bir hata veya yazım yanlışı olup olmadığına bakmanız ve güvenli bir “https” bağlantısı kullanmanız da önemli (şifrelemeyi destekleyen bir web bağlantısı – Hypertexts Transfer Protocol Secure). Bu sizi karşılaşabileceğiniz olası sahte ya da kötü amaçlı web sitelerine karşı koruyacaktır.

Arkadaşlarınızın bir amaç için paylaşıp paylaşmadığını bilmediğiniz linklere tıklamayın. Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi ise, büyük ihtimalle gerçek değildir.
En iyi arkadaşınızdan bir mesaj ya da mektup almış olsanız bile onlarında kandırılabileceğini ya da hacklenebileceğini unutmayın. Bu nedenle her durumda temkinli davranmalısınız. Gelen mesaj arkadaşçıl görünse bile bağlantılara ve eklere şüphe ile yaklaşın.

Bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken, halka açık olan Wi-Fi’ler yerine telefonunuzun 3G/4G gibi hücresel veri ağını kullanın.

Cihazlarınıza güvenilir çözümler yükleyin, bu sizi bağımsız e-postalardan gelebilecek kimlik saldırılarına karşı koruyacak ve her türlü spam’ı tespit edip engelleyecektir. 

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