Anker'den yeni hoparlör: İşte özellikleri
Anker Soundcore ailesinin yeni üyesi Anker Soundcore Rave Mini, BassUp teknolojisiyle donatılmış 80W’lık ses çıkış gücüne sahip 5,25 inçlik vufer ve 2 inçlik tiz hoparlörüyle dikkat çekiyor.
Anker tarafından geliştirilen BassUp teknolojisi, müziğin etkisini titreşimle yoğunlaştırmak için düşük frekanslı ritimleri dahi gerçek zamanlı ayarlıyor ve her bir parçada yüksek kalitede ses elde edilmesini sağlıyor.
Taşınabilir Bluetooth hoparlör dahili LED ışıklarıyla gelen, iç veya dış mekana uygun olarak 6 farklı aydınlatma seçeneğiyle dikkat çeeken Soundcore Rave Mini, mobil uygulama Soundcore aracılığıyla kullanıcılarına ışık ve ses efektini diledikleri gibi kişiselleştirme yeteneği veriyor. Soundcore mobil uygulaması, sahip olduğu sade ara yüzüyle kullanıcıların uyumlu Anker ürünlerini kontrol edebilmesine olanak tanıyor.
Anker Soundcore Rave Mini, 1.299,90 TL'lik fiyata sahip.
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