Anker, yeni akıllı robot süpürgesini sahneye çıkardı

Anker’in yeni akıllı robot süpürgesi Eufy RoboVac L70 Hybrid; 2200 Pa güçlü emiş gücü, ayarlanabilir paspas, yıkanabilir hepa filtre, ekstra vakumlama gücü, lazer teknolojisi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.



Eufy RoboVac L70 Hybrid, 3,86 kilogram ağırlıkta ve Eufy’nin robot süpürgelerdeki genel tasarım çizgisini yansıtıyor. EufyHome akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebilmesi de süpürgenin bir başka dikkat çekici özelliği. Uygulama sayesinde temizleme geçmişini görüntülemek de mümkün. Google ve Amazon Alexa sesli asistan ile entegre edilmiş olması sayesinde ses komutlarıyla çalıştırılabilen RoboVac L70 Hybrid, yapay zekaya dayalı haritalama teknolojisi ile belirlenen hedef noktalarda aktif hale geliyor.



Akıllı robot, gelişmiş sensörlerle birleştirilmiş 2200 Pa emiş gücü ile kapsamlı temizlik sağlıyor. 58 desibel çıkış sesiyle sessiz çalışan akıllı robot, sensörleri sayesinde köşeleri dönebiliyor ve bu şekilde temizlik yapıyor.



Robot süpürge, bir ön filtre, ana filtre ve bir koku azaltıcı filtre içeriyor. E12 olarak derecelendirilmiş olan E12 filtresi 0.01 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,95’ini yakalayabiliyor. Akıllı robot süpürge, çoklu yüzeylerde akıllı geçişler yapabiliyor ve BoostIQ teknolojisiyle ekstra vakumlama gücü gerektiğinde emiş gücünü otomatik olarak artırıyor.



2'si 1 arada L70 Hybrid’in çift fırça ve alt silindiri evcil hayvan tüyleri dâhil olmak üzere kir ve döküntüleri emiyor.



Navigasyon sistemi ile artırılmış verimlilik sunan akıllı robot, 5.200 mAh kapasiteye sahip li-on pili sayesinde 2,5 saatlik çalışma süresi sunuyor. Pilin şarj edilmesi gerektiğinde, robot şarj ünitesine ulaşarak kenetleniyor ve temizliğe daha sonra devam ediyor.