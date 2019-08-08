Anker SoundCore Space NC incelemesi

Günümüz dünyasında kablolardan yavaş yavaş kurtulmaya başladık. Kablosuz fare, kablosuz klavye, kablosuz hoparlör, kablosuz şarj derken kablosuz kulaklık da artık olmazsa olmazlarımızdan biri, hatta belki de en önemlisi. Benim açımdan kablolu kulaklık kullanmak artık geride kaldı. Zira kablo karmaşasıyla uğraşmak gerçekten de oldukça sıkıcı ve kulaklıklarda bu teknolojiyi olmazsa olmaz olarak görüyorum. Anker de son zamanlarda ürünleriyle Türkiye'de öne çıkan bir teknoloji şirketi.



Yakın zaman öncesinde Türkiye'de satışa sunduğu Anker SoundCore Space NC isimli kulak üstü kablosuz kulaklık, tasarım olarak ilk etapta göze hoş gelse de, elbette benim önem verdiğim nokta tasarımdan öte ergonomisi ve ses kalitesi. Gürültü engelleme teknolojisine sahip olması ise ürünü öne çıkaran bir özellik. Böylece özellikle motor sesi nedeniyle kulaklıktan alamadığınız verimi bu teknoloji size sağlayabiliyor. Uçak yolculuklarımızın bazılarında deneyimlediğim Anker SoundCore Space NC, gürültü engelleme söz konusu olduğunda sınıfı rahatça geçiyor. Film izlerken filme konstantre olabiliyorum ve motor sesini unutuyorum bile denilebilir.







Bunun dışında sokakta yürürken ise bu teknolojiyi kullanmamakta fayda var. Zira yol kenarında yürürken geçen otomobiller, trafik şartları göz önüne alındığında dış sesi biraz olsun duymanızda fayda var. Bu nedenle sesi çok yüksek seviyede tutmamak da oldukça önemli. Ancak bu kulaklıkta kullanılan Hibrit Noise Cancelling isimli teknoloji, özellik açıkken bile insan sesi ve korna seslerinin duyulabilmesini sağlıyor. Bu da oldukça önemli bir özellik.

Düşük frekanslı sesleri yüzde 93’e varan oranlarda azaltarak istenmeyen çevresel sesleri ortadan kaldıran ürün, özellikle uzun süre müzik dinlenen seyahatlerde öne çıkıyor. Aktif gürültü önleme özelliğinin çift mikrofonlu gelişmiş mimarisi, bu tür kulaklıkların fiyat etiketlerine doğrudan yansıyor. Kablolu modda 50 saate, kablosuz modda ise 20 saate kadar kullanım süresi sunan ürünün katlanabilir, ergonomik bir kafa tutacağıyla sağlanan konfor, hafıza süngerli kulak yastıklarıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcılar, sese dair her türlü ayarı birkaç parmak hareketiyle tamamlıyor. Yani ilk başta aradığım ergonomi şartının sağlandığını söyleyebilirim.





40 mm hoparlör kullanılan kulaklıkta sağda iki adet, solda bir adet olmak üzere 3 düğme bulunuyor. Sağ kulaklıktaki düğmeler (ki kulaklıkların içinde R ve L şeklinde büyük işaretler bulunuyor) Açma/kapama ve Google Asistan (Android için) görevlerini görüyor. Telefon işaretli olan ikinci tuşa Android'li bir telefonda bastığınızda Google Asistan açılıyor. iOS için de Siri açılıyor.

Sol taraftaki kulaklıkta ise NC (Noise Cancelling - Gürültü Engelleme) tuşu bulunuyor. Bu özelliği isterseniz kapatabiliyorsunuz. Ayrıca yine sağ kulaklık üzerinde microUSB girişi (şarj için) ve kulaklık çıkışı (kablolu kullanım için) yer alıyor.





Kulaklığı kullanmak zor değil. Cihazı açmak, ve Bluetooth destekli bir cihazla eşleştirmek (telefon ya da bilgisayar) yeterli. Ayrıca isterseniz kutudan çıkan stereo kulaklığı da (bir ucu TRS diğeri TRRS) kullanabiliyorsunuz. Yani kulaklığın kablolu kullanım imkanı da var. Bu da kulaklığı pili bittiğinde ya da Bluetooth özelliği olmayan bir cihazla kullanmak istediğinizde eliniz boş dönmeyeceğiniz anlamına geliyor.

Kulaklığın kablosu üzerinde bir de mikrofon bulunuyor. Bu sayede telefon görüşmeleri ya da bilgisayar üzerinden konuşma da yapabiliyorsunuz. Bu arada kulaklığın üzerinde de mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonla Bluetooth özelliğinde de görüşme yapabiliyorsunuz. Anker'in bu modeli en yakın rakiplerinden bile daha uygun bir fiyattan satılıyor.



Yurtdışı fiyatı 100 dolar olan kulaklık, ülkemizde 700-799 TL aralığında satılıyor