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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.02.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Android telefonları bekleyen büyük tehlike

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Android telefonları bekleyen büyük tehlike

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, resmi Google Play mağazasında ilk Android Clipper zararlı yazılımını tespit etti. Kripto para cüzdanlarını hedef alan bu zararlı yazılım, sahte bir uygulama yoluyla kopyalama panosunu hedef alıyor. Siber suçlular, kopyalanan bigilerin içeriğini değiştirerek, kripto para transferi sırasında paranın gideceği adresi değiştirebiliyor.

‘Clipper‘ zararlı yazılımı, dijital sistemlerde Clipboard olarak tanımlanan kopyalama panosundan bilgi çalma eylemi gerçekleştiriyor. Bu eylem, daha önce Windows sistemlerinde veya şüpheli Android uygulama mağazalarında görülmüştü. Ancak bu tür bir zararlı yazılımın resmi Google Play mağazasında görülmesi, ilk kez meydana geliyor.

Clipper’i, bilgi güvenliği kuruluşu ESET’in mobil zararlılar konusundaki uzman araştırmacısı Lukas Stefanko tespit etti. Stefanko’ya göre Clipper zararlısı, doğrudan kripto para alışverişi yapan dolayısıyla da kripto para cüzdanına sahip kişileri hedefliyor. Özellikle de Ethereum’a yönelen kişileri.

Nasıl çalışıyor?

Güvenlik gerekçeleriyle, online şifreleme cüzdanlarının adresleri uzun karakter dizelerinden oluşuyor. Bunları yazmak yerine, kullanıcılar panoyu (Clipboard) kullanarak, adresleri kopyalayıp yapıştırma eğilimindedirler. İşte Clipper zararlısı, tam da bundan faydalanıyor. Pano içeriğini keserek bunu gizlice siber saldırganın belirlediği içerikle değiştirebiliyor. Bir kripto para transferi söz konusu olduğunda, etkilenen kullanıcı, kopyalanan cüzdan adresini farkında olmadan saldırganlara ait forumlarda yer alanlardan biriyle değiştirilmiş halde bulabiliyor.

Android telefonları bekleyen büyük tehlike

Clipper zararlı yazılımı, Google Play’de yer alan Metamask adlı meşru mobil uygulama kılığında geliyor. Zararlı yazılımın öncelikli amacı, kurbanın oturum açma bilgilerini ve özel anahtarlarını ele geçirerek Ethereum kaynaklarını kontrol etmek.

Google bilgilendirildi

ESET’in ‘Android/Clipper.C’ olarak etiketlediği zararlı, 1 Şubat 2019'da resmi Android mağazasında tanıtıldıktan kısa bir süre sonra tespit edildi. Söz konusu bulgu, Google Play güvenlik ekibine iletildi ve ekip uygulamayı mağazadan kaldırdı.Bu tehlikeli zararlı yazılım biçimi, ilk olarak 2017 yılında Windows platformu üzerinde yayılmaya başladı ve ilk kez 2018'in yaz aylarında şüpheli Android uygulama mağazalarında görüldü. Şubat 2019'da ise ilk kez resmi Android uygulama mağazası Google Play'de tespit edildi.

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