Android telefonlarda büyük tehlike

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.04.2018 - 07:25, Son Güncelleme:

Android telefonlarda büyük tehlike

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Android telefonlarda büyük tehlike

SophosLabs, karekod okuyucu ve akıllı pusula gibi uygulamaların içine gizlenerek Google Play mağazasına sızan ve kullanıcıları reklam bombardımanına tutan Andr/HiddnAd-AJ adlı yeni bir tehdit hakkında kullanıcılara uyarıda bulundu.

Google'ın Play-Protect adlı güvenlik denetim sürecini atlatmayı başararak mağazada yer alan söz konusu uygulamalar, fark edilene kadar 500 binden fazla kişi tarafından indirildi.

Yeni tehdit, dikkat çekmemek için kendisini gizlendiği yazılımlara ait Android programlama kütüphanesinin bir parçasıymış gibi gösteriyor. Ayrıca yazılımın yüklenmesinin ardından, bulaştığı cihazlarda gerçek yüzünü göstermeden önce 6 saat bekliyor. Böylece istenmeyen reklamlar ortaya çıkmaya başladığında kullanıcı bir süre önce yüklediği yazılımdan şüphelenmiyor.

Tehdit sadece bulaştığı cihazlarda istenmeyen reklamları görüntülemekle kalmıyor, tıklanabilir linklerin yer aldığı bildirimler üzerinden kullanıcıları tuzak web sitelerine yönlendiriyor.

Sizin Cihazınıza da Bulaşmış Olabilir mi?

SophosLabs'ın uyarısının ardından söz konusu uygulamalar Google Play mağazasından kaldırıldı. Yine de herhangi bir tehdidin sizin cihazınıza da bulaştığından şüpheleniyorsanız, temizlemek için ücretsiz Sophos Mobile Security for Android çözümünü kullanabilirsiniz.

Ayrıca her ne kadar arada böyle sızmalar yaşansa da, Android cihazlara yazılım temin etmek için emin olmadığınız kaynaklar yerine mümkün olduğunca Google Play mağazasına başvurmak mantıklı bir tercih olacaktır.

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