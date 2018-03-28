Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Android telefonlara format atma / reset atma

    Android telefonlara format atma / reset atma

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 07:38 | Son Güncelleme:

    Telefonunuz belli bir süreden sonra donma ve yavaşlama gibi durumlar ile karşı karşıya kalabilir. Böyle bir olayla karşı karşıyaysanız format atmanız yararlı olacaktır. İşte Android işletim sistemli telefonlarda format atmak için yapmanız gerekenler.

    Android işletim sistemli telefonlarda format atmanın birçok yolu bulunuyor. Ayrıca farklı firmalar kendilerine özel seçeneklerde sunabiliyor. Android telefonlarda format atmak için öncelikle ayarlar kısmına girmelisiniz. Oradan yedekleme ve sıfırlama bölümünü bulmanız gerekiyor.  Son olarak da açılan pencereden “Fabrika Ayarlarına Sıfırla” seçeneğini seçmelisiniz.

    Bir diğer yol ise hard format atmak. Bu format türünü zorunlu kalmadığınız sürece yapmamanız lazım. Hard format atmak için öncelikle telefonunuzu kapatmalısınız. Telefonu kapattıktan sonra güç, home ve ses açma tuşlarına aynı anda basmalısınız. Recovery ekranı açılana kadar elinizi çekmemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra açılan Recovery ekranından “wipe data factory” seçeneğini seçin ve karşınıza çıkan seçeneklerden “wipe cache partition” basın. Son olarak “reboot system now” seçeneğini seçerek telefonunuzu açın. Böylelikle Android telefonunuza format atmış olacaksınız.

    Etiketler: Fabrika ayarlarına döndürmek
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri