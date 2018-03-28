Android telefonlara format atma / reset atma

Android işletim sistemli telefonlarda format atmanın birçok yolu bulunuyor. Ayrıca farklı firmalar kendilerine özel seçeneklerde sunabiliyor. Android telefonlarda format atmak için öncelikle ayarlar kısmına girmelisiniz. Oradan yedekleme ve sıfırlama bölümünü bulmanız gerekiyor. Son olarak da açılan pencereden “Fabrika Ayarlarına Sıfırla” seçeneğini seçmelisiniz.

Bir diğer yol ise hard format atmak. Bu format türünü zorunlu kalmadığınız sürece yapmamanız lazım. Hard format atmak için öncelikle telefonunuzu kapatmalısınız. Telefonu kapattıktan sonra güç, home ve ses açma tuşlarına aynı anda basmalısınız. Recovery ekranı açılana kadar elinizi çekmemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra açılan Recovery ekranından “wipe data factory” seçeneğini seçin ve karşınıza çıkan seçeneklerden “wipe cache partition” basın. Son olarak “reboot system now” seçeneğini seçerek telefonunuzu açın. Böylelikle Android telefonunuza format atmış olacaksınız.