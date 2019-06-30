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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.06.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Android telefonlar için Firefox Preview geliyor

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Android telefonlar için Firefox Preview geliyor

Android telefon sahiplerinin yoğun olarak kullandığı Google'ın Chrome tarayıcısına büyük bir rakip geldi. Mozilla, Firefox Preview isimli web tarayıcıyı sahneye çıkardı.

Ücretsiz olan Firefox Preview, söylendiği kadarıyla normal Firefox ile Firefox Focus‘un harmanlanmış hali. Chrome’un temel aldığı Blink değil GeckoView motoru üzerine kurulan ve bu açıdan oldukça hızlı çalışarak siteleri hızlı yükleyebilen tarayıcı, kendisine has özel bir arayüz yapısına sahip. Sitelerin takibini engelleyebilen mobil tarayıcı Firefox Preview , kullanımı kolay bir altyapı üzerine kuruluyor.

Mozilla'nın GeckoView motorunu kullanarak baştan hazırlanan Firefox Preview, tıpkı Firefox Focus gibi gizlilik odaklı bir kullanım sunuyor. Ancak bu kez normal görünümle, gizlilik teması arasında seçim sunmak yerine ikisini aynı platformda sunacak olan Firefox Preview, böylece kullanıcılara daha fazla seçenek sağlıyor.

Android telefonlar için Firefox Preview geliyor

Öte yandan performans konusunda da iyileştirmelere uğrayan Firefox Preview, halihazırdaki Firefox'a göre iki kat daha hızlı. Şimdilik önizleme sürümünde olan Firefox Preview'ün tam sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belli değil.

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