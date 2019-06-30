Android telefonlar için Firefox Preview geliyor
Android telefon sahiplerinin yoğun olarak kullandığı Google'ın Chrome tarayıcısına büyük bir rakip geldi. Mozilla, Firefox Preview isimli web tarayıcıyı sahneye çıkardı.
Ücretsiz olan Firefox Preview, söylendiği kadarıyla normal Firefox ile Firefox Focus‘un harmanlanmış hali. Chrome’un temel aldığı Blink değil GeckoView motoru üzerine kurulan ve bu açıdan oldukça hızlı çalışarak siteleri hızlı yükleyebilen tarayıcı, kendisine has özel bir arayüz yapısına sahip. Sitelerin takibini engelleyebilen mobil tarayıcı Firefox Preview , kullanımı kolay bir altyapı üzerine kuruluyor.
Mozilla'nın GeckoView motorunu kullanarak baştan hazırlanan Firefox Preview, tıpkı Firefox Focus gibi gizlilik odaklı bir kullanım sunuyor. Ancak bu kez normal görünümle, gizlilik teması arasında seçim sunmak yerine ikisini aynı platformda sunacak olan Firefox Preview, böylece kullanıcılara daha fazla seçenek sağlıyor.
Öte yandan performans konusunda da iyileştirmelere uğrayan Firefox Preview, halihazırdaki Firefox'a göre iki kat daha hızlı. Şimdilik önizleme sürümünde olan Firefox Preview'ün tam sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belli değil.
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