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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.04.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Android telefona nasıl format atılır?

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Android telefona nasıl format atılır?

Uzun bir süredir hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonlara, zaman zaman çeşitli nedenlere format atmak zorunda kalabiliriz. Birçok kişi oldukça basit bir işlem olan format atmayı, teknik servislere ya da cep telefonu tamircilerine götürerek yaptırmaya çalışıyor. Oysaki android cihazlarınıza birkaç ufak işlemin ardından siz de kolayca format atabilir, akıllı cihazınızı sıfırlayabilirsiniz. Peki, android telefonlara nasıl format atılır? Android cihazlar nasıl sıfırlanır?

Android işletim sistemi kullanılan akıllı telefonlara sahip vatandaşların, en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de, android telefonlara nasıl format atılacağı. Vatandaşlar, telefonlarındaki basit yazılımsal hataları gidermek ya da zamanla meydana gelen yavaşlamalardan kurtulmak için format yöntemine başvurabilir. Ancak format işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli hususlar var. İşte, android telefonlara format atma konusunda merak edilen tüm detaylar...

ANDROİD TELEFONLARA NEDEN FORMAT ATILIR?

Tüm teknolojik aletlerde olduğu gibi, akıllı telefonlarda da zaman bazı problemler meydana gelebilir. Bu problemleri çözmek ve cihazı bir nebze de olsa ilk alındığı ilk haline getirmek için, format olarak adlandırılan telefonu sıfırlama işlemi yapılıyor. Ayrıca telefonunuzda virüslere bağlı olarak reklamlar çıkıyor olabilir bu durumda telefonunuzu yavaşlatarak, kullanım kalitenizi düşüreceğinden, format atmak gerekebilir.

ANDROİD TELEFONLARA FORMAT ATARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Android telefonunuza format işlemi yaptığınız takdirde, telefonunuzdaki tüm bilgilerin sıfırlandığı ve telefonun ilk satın alındığı hali gibi olacağını unutmayın. Bu sebeple, telefonda sizin için önemli olan fotoğraf, video ve çeşitli dosyaları mutlaka format atmadan önce başka bir cihaza yedekleyin.

Akıllı cihazınızdaki verileri telefonunuzun bağlantı kablosu ile bilgisayarınız aktarabilir ya da başka yöntemleri kullanabilirsiniz. Format atmadan önce dikkat etmeniz gereken bir diğer şeyde yüzlerce kişinin telefonun numarasının bulunduğu rehberiniz. Telefon rehberinizin bir yedeğini almayı ya da telefona kayıtlı numaralarınızı SİM kartınıza mutlaka taşımayı unutmayın.

Format atmadan önce dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, operatörünüzün sunduğu servisler ile cihazınızın tam bağlantı kurup kurmadığıdır. Cihazınız format işleminden sonra hattınızı tanıyacak mı tanımayacak mı, bu konu telefonunuzu tekrar kullanabilmeniz gereklidir. Son olarak dikkat edilmesi gereken önemli bir konuda android telefonlarınızı sıfırlarken SİM kartı ve hafıza kartınızın telefonda olmaması. Bunun nedeni ise, birçok telefon telefon android işletim sistemi ile hareket etse de format bazı durumlarda markalara göre değişiklik gösterebiliyor. Tüm bunlara dikkat ederseniz, zarar görmeden telefonunuza format atabilirsiniz.

ANDROİD TELEFONLARA NASIL FORMAT ATILIR?

Android işletim sistemli telefonunuza format atmak için 2 yöntem mevcut bunlardan birincisi, telefonu fabrika ayarlarına geri götürmek, diğeri ise hard format olarak anılan yöntem...

FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA YÖNTEMİ

Bu işlem telefonunuzdaki uygulamaları, uygulama verilerini ve diğer kişisel olmayan verileri temizlemek için uygulanır ve "Soft Format" olarak adlandırılır. Bunun için yapmanız gerekenler oldukça basit;

İlk olarak telefonunuzun menüsünü açarak "AYARLAR" bölümüne gelmelisiniz ardından "GİZLİLİK AYARLARI" kategorisini seçerek, burada karşınıza çıkan "FABRİKA AYARLARINA SIFIRLA" seçeneğini kullanarak, telefonunuzu ilk alındığı gibi sıfırlayabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz yöntem bazı android telefonlarda şu şekilde uygulanır; İlk olarak uygulama menüsünden "AYARLAR" sayfasını açın. Daha sonra "KİŞİSELLEŞTİRME" bölümünden "YEDEKLEME ya da SIFIRLAMA" bölümünü açın. Son olarak "FABRİKA AYARLARINA SIFIRLA" seçeneği ile telefonunuzu sıfırlayın.

HARD FORMAT SIFIRLAMA YÖNTEMİ

Akıllı telefonunuzda eğer ciddi bir problem olduğunu düşünüyorsanız, hard format olarak adlandırılan yöntemle telefonunuzdaki uygulamaları, uygulama verilerin ve telefon hafızasındaki tüm verileri silebilirsiniz. İşte, hard formatın uygulanma yöntemi;

Bu yöntemi uygularken ilk olarak telefonunuzu kapatınız. Daha sonra ortalama 10-15 saniye bekleyerek güç, home ve ses açma tuşlarına aynı anda basılı tutarak, 20-25 saniye civarı bekleyin. Bu işlemleri yaptıktan sonra karşınıza recovery ekranını gelmiş olacak. Ardından karşınızda beliren ekranda, Wipe Data adlı seçeneğin üzerine ses açma tuşları ile gelin ve güç butonu ile bu seçeneği seçin. Daha sonra yine aynı yöntemle, Factory Reseti seçin. Ardından Reboot Now ile format atarak telefonunuzu yeniden başlatın. Bu yöntemle telefonunuz ilk alındığı gün gibi olacak, telefonunuzda hiçbir kişisel veri bulamayacaksınız.

Yukarıda anlattığımız tüm bu işlemler, android işletim sistemini kullanan telefonların marka ve modellerine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, format konusunda kafanıza takılan ya da anlamadığınız durumlar olduğu takdirde mutlaka bir uzmandan yardım almanızda fayda var.

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