Android robotların derisi kendi kendini onaracak!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
31.05.2018 - 07:08, Son Güncelleme:

Android robotların derisi kendi kendini onaracak!

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Android robotların derisi kendi kendini onaracak!

Android robotların belki de en büyük problemi, bilim insanlarının bu son çalışması ile tarihe karışabilir!

En kullanışlı androidler (insansı robotlar) bile genellikle çok "katı," hasara karşı dayanıksız ve tamir etmesi zor oluyor. Ancak bilim insanları, bu robotlar için gerçek anlamda daha kalın deriler üretmeye kararlı gözüküyor. Çalışmalar kapsamında yumuşak, ayrılabilir, esnek ve uzun süreçte çalışma masraflarını düşürebilecek ancak halen yırtılma ve delinmeye karşı zayıf olan yeni devreler üzerinde daha önce de denemeler yapılmıştı. Bu problemlerin çözümü ise yeni ortaya çıkan bir gelişmede yatıyor olabilir.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, robotik elektronikler mühendisliğinde kullanılan yumuşak malzemelerde sıklıkla rastlanan yüzey hasarı ve elektrik bozulması problemlerine cevap olabilecek bir yöntem bulmuş olabilir. Daha önceki denemeler gibi bu yöntemde de özel bir çeşit polimer kullanılıyor. Hem esnek hem de hasara dayanıklı bir malzeme geliştirmek için Carmel Majidi ve ekibi, yumuşak, elastomer bir kabuğun içine galyum-indiyum tabanlı bir metal alaşımını sıvı mikro-damlacıklar olarak işlediler.

Android robotların derisi kendi kendini onaracak

Temel olarak bu birleşim, elektriksel açıdan yalıtıcı ve çok sefer hasar aldığında bile kendisini otomatik olarak tamir edebilen esnek bir katı-sıvı birleşimi ortaya çıkartıyor. Otomatik iyileşen çoğu yumuşak elektronik ısıya maruz kalma, arttırılmış nem oranı veya el yardımı ile tamire ihtiyaç duyarken, metal-elastomer birleşimi yeni elektrik yolları oluşturarak kendisini iyileştiriyor.

Majidi, bu birleşik malzemenin ilhamını, sinir sisteminin kendisini yenileme yeteneğinden aldıklarını söylüyor. Ancak bu yöntem, nöroplastisiteyi tamamen kopyalamıyor. Her ne kadar metal-elastomer giyilebilir bilişim ve şişirilebilir hava araçlarında elektrik devrelerini potansiyel hasarlardan korumak için kullanılabilse de, mekanik veya yapısal hasarlar için bir koruma bulunmuyor. Ancak araştırmanın nihai amaçları arasında, robotların hem elektrik hem de yapısal hasarlara dayanmalarını sağlayacak ve insanlarla daha güvenli bir şekilde etkileşime geçmelerine imkan tanıyacak bir malzeme üretmek de yer alıyor.

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