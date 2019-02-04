Android Q, telefonların tamamını karartacak
Android Q, henüz geliştirici sürümünde olmasına karşın dikkat çekici bazı özelliklerini gün yüzüne çıkarmaya başladı. Android Q geliştirici sürümü karanlık mod altında çalışırken, diğer yandan üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu olacak gibi görünüyor.
Android Q ile birlikte uygulamalar birer birer kararıyor. Android Q geliştirici sürümü ile artık resmileşen karanlık mod için Gmail, YouTube gibi birçok Google uygulaması, şimdiden destek vermeye başladı.
Fakat görülen o ki, karanlık mod için destek veren uygulamalar sadece sistem ve Google uygulamaları değil. XDA-Developers sitesinde çıkan bir bilgiye göre,üçüncü parti uygulamalar da, karanlık mod seçildiğinde uyum sağlamaktalar.
Karanlık mod, kullanıcı zevkinin yanı sıra, kullanıcıların özellikle gece tercih ettiği ve gözlerinizin yorulmamasına yardımcı bir özellik. Bu modun, zaman ayarına göre açılıp kapatılabilmesi de muhtemel.
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