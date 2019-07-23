Android Q sonrası Android R telefonları baştan sona değiştirecek!
Google, Android Q güncellemesini henüz aktif hale getirip cihazları bu sürüme taşımadı; ancak çok yakında pek çok cihaz bu yeni güncellemeye kavuşacak, yeni bir dizi özellik de aktif hale gelecek. Peki Android Q sonrası kullanıcıları ne bekliyor? İşte adını ilk kez duyacağınız ve konsept görüntüleri de ortaya çıkan Android R...
Android Q güncellemesini henüz kullanıcılar keşfedememişken, bu kez Android Q sonrası Google'ın yeni mobil işletim sistemi olması planlanan Android R'a ait konsept görüntüleri ortaya çıktı. Henüz hakkında net bilgi bulunmasa da, gelecek yıl tanıtılacak amiral telefonlar için Android R oldukça önemli bir yere sahip.
Android R ile pek çok yeni özellik gelecek. Bunlardan biri de kaydırılabilen ekran görüntüsü olacak. Bugün, ekran görüntüsü aldığımızda ekranda ne görüyorsak onun ekran görüntüsünü alabiliyoruz. Ancak kaydırma özelliği de eklendiğinde siz ekranı aşağı doğru kaydırdığınız kısım da ekran görüntüsüne dahil olacak.
Android 11 sürümünün Android R adıyla gelmesi beklenirken, işletim sistemi yeni bir araç çubuğuna, navigasyon çubuğuna ve hatta yepyeni animasyonlu duvar kağıtlarına sahip olabilir. Konsept görüntülere baktığımızda işletim sisteminde artık daha yumuşak geçiş animasyonları olduğunu görüyoruz. Bunun dışında hızlı ayarlar menüsü yeniden tasarlandı. Kullanıcı arayüzü tasarımı ilkelerine uygun olarak yeniden düzenlenen uygulama simgeleri, kilit ekranının ve duvar kağıdının animasyonlaştırılması sayesinde daha canlı bir hale getirildi.
Android R’nin bir başka özelliği ise karanlık modun kullanılacak olması.
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