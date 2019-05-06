Android Q nedir? Yeni hangi özellikler var?
Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android Q, yarın gerçekleştirilecek Google i/o etkinliği kapsamında karşımıza çıkacak. Beta sürümü halihazırda yayında olan Android Q'nin en dikkat çeken özelliği ise hiç şüphesiz telefonları gece moduna sokacak olması...
Android Q, gece ve gündüz modlarıyla geliyor. Hatta öyle ki Android, bu modları kendi ayarlayacak; siz bir şey yapmaksızın modlar aracı geçiş söz konusu olacak. Saate göre hesap ederek gün doğumundan gün batımına gündüz modunda çalışacak olan Android Q, gün batımının ardından ise sabaha kadar gece modunda ekranları karartacak.
Ancak kullanıcı saat belirleyemediğinden tam olarak hangi saatte modlar arasında geçiş olacağı bilinmiyor. Şu ana kadar tek bildiğimiz gün batımıyla gece modunun otomatik olarak aktifleşecek olması.
Şimdiye kadar uygulama bazında gördüğümüz karanlık modun, sistem genelinde de kullanılabilecek olmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Android Q ile gelen tüm yenilikleri 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Google i/o etkinliğinde öğreneceğiz.
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