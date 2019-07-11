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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.07.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Android Q nasıl yüklenir? Merak edenler dikkat...

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Android Q nasıl yüklenir? Merak edenler dikkat...

Android Q, Google'ın en yeni işletim sistemi olma özelliği taşıyor. Önümüzdeki haftalarda final sürümüyle tüm kullanıcılara sunulması beklenen yeni Android güncellemesi henüz beta aşamasında. Yani test süreci henüz tamamlanmış değil. Hal böyle olunca sabırsız olan kullanıcılar da Android Q güncellemesini beta halinde de olsa deneyimlemek istiyor. Peki Android Q nasıl yüklenir?

ndroid Q, gece ve gündüz modlarıyla geliyor. Hatta öyle ki Android, bu modları kendi ayarlayacak; siz bir şey yapmaksızın modlar aracı geçiş söz konusu olacak. Saate göre hesap ederek gün doğumundan gün batımına gündüz modunda çalışacak olan Android Q, gün batımının ardından ise sabaha kadar gece modunda ekranları karartacak.

Ancak kullanıcı saat belirleyemediğinden tam olarak hangi saatte modlar arasında geçiş olacağı bilinmiyor. Şu ana kadar tek bildiğimiz gün batımıyla gece modunun otomatik olarak aktifleşecek olması.

Şimdiye kadar uygulama bazında gördüğümüz karanlık modun, sistem genelinde de kullanılabilecek olmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Android Q özellikleri arasında dikkat çeken bir diğer yenilik ise ekran kaydı. Bu özellik ile Google’ın makine öğrenme algoritmaları devreye giriyor. Ekran kaydı yapabilmek için ek bir uygulamaya olan ihtiyaç bu sayede ortadan kalkıyor.

Yeni sürüm, 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte gelecek. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilen konum servisleri ayarı. Aynı zamanda akıllı telefon, yeni sürüm ile birlikte kullanıcısına uygulamaların konumunu arka planda kullandığına dair bildirimler de gönderecek.

Android Q Beta 5 nasıl yüklenir?

Android Q Beta 5 sürümünün test edilebildiği cihazlar şu şekilde; Asus Zenfone 5z, Essential Phone, Huawei Mate 20 Pro, LG G8 ThinQ, Nokia 8.1, OnePlus 6T, Oppo Reno, Realme 3 Pro, Sony Xperia XZ3, Tecno Spark 3 Pro, vivo X27, vivo NEX S, vivo NEX A, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3 5G.

Eğer bu listedeki bir cihaza sahipseniz ve Android Q sürümünü test etmek istiyorsanız, buraya tıklayarak gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

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