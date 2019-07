Android Q güncellemesini hangi telefonlar alacak?

Arayüz başta olmak üzere telefonda pek çok değişiklik yapacak olan Android Q, henüz beta sürecinde ve test aşaması sona erdikten sonra geniş bir kitleye ulaşacak. İşte Android Q güncellemesinin yüklenebileceği telefonlar:



ZTE



Axon 10 Pro



General Mobile



GM 9 Pro ve GM 8



Asus



ZenFone 5Z, ZenFone 5, ZenFone 6, ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG Phone



LG



G8 ThinQ, LG V50 ThinQ, LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V30S ThinQ, LG G7 ThinQ, LG G7 One, LG Q60, LG K50 ve LG K4



Nokia



Nokia 8.1, Nokia 1, Nokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 PureView



Oppo



OPPO R17, OPPO R17 Pro, OPPO Find X, OPPO F11, OPPO F11 Pro



Sony



Xperia XZ3, Xperia 1, Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact ve Sony Xperia XZ2 Premium



Samsung



Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy A9 2018, Galaxy A8s, Galaxy A8 Star, Galaxy A7 2018, Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy A6s, Galaxy A50, Galaxy A30, Galaxy A10, Galaxy J6, Galaxy J6 Plus, Galaxy J8, Galaxy On6, Galaxy Tab S4, Galaxy M20 ve Galaxy M10



Xiaomi



Xiaomi Mi Mix 3 5G, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Mix 3, Redmi K20, Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro



Honor



Honor 20, Honor 10, Honor 8X, View 20, Honor View 10, Honor 10, Honor 10 Lite, Honor Play, Honor 8X Max, Honor Play 8A, Honor Magic 2, Honor Magic 2 3D



Google



Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3XL modelleri



Huawei



P30 Pro, P30, P30 lite, Mate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, P Smart Z, P Smart+ 2019, P Smart 2019, P20 Pro, P20, Mate 10 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 10, PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 10 ve Mate 20 Lite