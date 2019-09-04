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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.09.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Android Q güncellemesi ne zaman gelecek ve getireceği yenilikler neler olacak?

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Android Q güncellemesi ne zaman gelecek ve getireceği yenilikler neler olacak?

Android Q güncellemesi, birçok telefon için yeni bir arayüz anlamına gelecek. Yine birçok yenilikle Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak olan güncelleme, odak modu gibi birçok işe yarar yeniliği kullanıcılara sunacak. Peki, Android Q ne zaman gelecek ve beraberinde getireceği yenilikler neler olacak? İşte, Android Q'nun geleceği telefonlar ve detaylı bilgiler

Android Q güncellemesi, pil performansı ve güvenlik detaylarını arttıracak birçok geliştirmeyi kullanıcılarla buluşturacak. Peki, Android Q güncellemesi ile gündeme gelecek olan yenilikler neler olacak? İşte, Android Q güncellemesinin ne zaman geleceği ve beraberinde neler getireceğine dair bazı bilgiler

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Android Q ya da diğer bir ifadeyle Android 10 güncellemesi, şimdilik bazı cihazlarda geçerli olacak. 4 Eylül itibariyle birçok telefona gelen Android Q ya da 10 güncellemesinin, önümüzdeki günlerde birçok cihaza gelmesi bekleniyor. 

ANDROİD Q İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER NELERDİR?

Android Q güncellemesinin genel itibariyle, getireceği birçok güvenlik ve kullanıcı deneyimi geliştirmesi olacak. İşte, yeni gelen o özellikler;

Live Caption: Telefonunuzda oynatılan görüntüyü, otomatik olarak yazıya çeviren özellik. Tek bir dokunuşla Live Caption otomatik olarak videoları, podcast'leri ve sesli mesajları, hatta kendi kaydettiğiniz şeyleri otomatik olarak alır ve yazıya çevrilmesine imkan tanır.

Akıllı Cevap: Android 10'da, mesajlarınıza sadece önerilen yanıtlardan daha fazlasını elde edersiniz. Ayrıca önerilen eylemleri de alırsınız. Yani, bir arkadaşım akşam yemeğine çıkmanı isterse, telefonun sana "Ok" yazmanı önerecektir. Ardından, doğrudan Google Haritalar'da yol tariflerini de çeker. Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamalarında bile çalışır.

Ses Yükseltici: Ses Amplifikatörü ile telefonunuz sesi artırabilir, arka plandaki gürültüyü filtreleyebilir ve en iyi şekilde duyduğunuza ince ayar yapabilirsiniz.

Hareket Navigasyonu: Hareketler şimdi her zamankinden daha hızlı ve daha sezgisel. Geriye ve ileriye git özelliklerini ekranı sağa ve sola kaydırarak çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Karanlık Tema (Pil tasarrufu için): Dark ya da karanlık tema özelliği ile pil performansı daha avantajlı bir şekilde sağlanabilecek. 

Katlanabilen cihazlar için en iyi deneyim: Yeni nesil katlanabilir ya da bükülebilir cihazlar, Android Q ile daha hızlı bir performans sergileyecek. 

Odak Modu: Bölgeye girmek ve dikkat dağıtıcı şeyleri engellemek için. Odak modu şimdi Beta'da ve geçici olarak duraklatılacak uygulamaları seçmenize izin veriyor. Yani, bir şeyi yapmak için dikkat dağıtıcı bir uygulamayı kapatmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey dokunmak.

Aile paylaşımı: Dijital temel kuralları belirleyin ve sağlıklı alışkanlıklar edinmenize yardımcı olun. Çocuklarınızı çevrimiçi olarak öğrenirken, oynatırken ve keşfettikçe yönlendirin. Ekran zaman sınırlarını ayarlayabilir, uygulama etkinliğini görüntüleyebilir, uygulamaları ve içerik kısıtlamalarını yönetebilir ve nerede olduklarını görebilirsiniz.

Android 10 alacak cihazlar hangileri?

Yeni güncellemeye geçişi ilk yapan telefonlar Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL oldu. LG ve Xiaomi gibi Android 10 Beta programında bulunan markalara ait telefonlar da ilerleyen günlerde Android 10 güncellemesini alacak. Bu nedenle belirli aralıklarla telefonunuza güncelleme gelip gelmediğini kontrol etmenizde fayda var.

 

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