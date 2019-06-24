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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.06.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu

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Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu

ABD-Çin gerilimi kaldığı yerden devam ederken, diğer yandan Huawei yeni telefonları için yoğun bir çalışma yürütüyor. Son olarak şirket Huawei P30 serisi telefonlarıyla karşımıza çıkarken, şirketin hangi telefonlarının Android Q güncellemesi alacağı da belli oldu.

Hangi Huawei cihazların Android Q güncellemesi alacağı belli oldu. Android 9 Pie'ın tam sürümü 6 Ağustos 2018'de yayınlandı. Eğer Google aynı zaman dilimine bağlı kalırsa, Android Q sürümünün, 5 Ağustos 2019'da çıkabileceği tahmin ediliyor. Android 10, Google'ın yeni cihazı Pixel 4'ün çıkmasından önce yayınlanacak. Diğer üreticilerin ise daha önce belirttiğimiz gibi özel arayüzler, farklı özellikler ve başka sebeplerle Android 10'u hazırlamaları gerekiyor. Bu da biraz zaman alabilir.

İşte Android Q güncellemesini alacak Huawei telefonların listesi:

-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20
-Huawei Mate 20X 5G
-Huawei P Smart 2019
-Huawei P Smart + 2019
-Huawei P Smart Z
-Huawei P20 Pro
-Huawei P20

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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