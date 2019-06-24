Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu
ABD-Çin gerilimi kaldığı yerden devam ederken, diğer yandan Huawei yeni telefonları için yoğun bir çalışma yürütüyor. Son olarak şirket Huawei P30 serisi telefonlarıyla karşımıza çıkarken, şirketin hangi telefonlarının Android Q güncellemesi alacağı da belli oldu.
Hangi Huawei cihazların Android Q güncellemesi alacağı belli oldu. Android 9 Pie'ın tam sürümü 6 Ağustos 2018'de yayınlandı. Eğer Google aynı zaman dilimine bağlı kalırsa, Android Q sürümünün, 5 Ağustos 2019'da çıkabileceği tahmin ediliyor. Android 10, Google'ın yeni cihazı Pixel 4'ün çıkmasından önce yayınlanacak. Diğer üreticilerin ise daha önce belirttiğimiz gibi özel arayüzler, farklı özellikler ve başka sebeplerle Android 10'u hazırlamaları gerekiyor. Bu da biraz zaman alabilir.
İşte Android Q güncellemesini alacak Huawei telefonların listesi:
-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20
-Huawei Mate 20X 5G
-Huawei P Smart 2019
-Huawei P Smart + 2019
-Huawei P Smart Z
-Huawei P20 Pro
-Huawei P20
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