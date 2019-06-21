Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu
ABD-Çin arasındaki gerilim tam gaz devam ederken, diğer yandan Huawei en yeni sürüm olan Android Q işletim sistemine geçiş yapacak Huawei telefonları açıkladı. İşte o telefonlar...
Huawei, bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada telefon ve tabletlerinin gelecekteki Android güncellemelerine ulaşacağından "emin" olduğunu söyledi. Çinli firma, en üst düzey telefonlarına Android Q güncellemesini getirme garantisi verdiklerini de ekledi.
Böylece birkaç gün önce sızan ve Android Q'yu temel alan, Huawei P30 Pro'ya EMUI 10 beta'sı yeni bir anlam kazanmış oldu.
İşte Android Q güncellemesini alacak Huawei telefonların listesi:
P30 Pro
P30
Mate 20
Mate 20 Pro
PORSCHE DESIGN Mate 20 RS
P30 lite
P smart 2019
P smart+ 2019
P smart Z
Mate 20 X
Mate 20 X (5G)
P20 Pro
P20
Mate 10 Pro
PORSCHE DESIGN Mate 10
Mate 10
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