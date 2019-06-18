Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu
Google ile bir süredir sorun yaşayan ve kendi işletim sistemi üzerine yoğunlaşan Huawei, diğer yandan da Google ile ipleri elbette koparmıyor ve yeni Android Q sürümü için gün sayıyor. Peki Android Q hangi Huawei telefonlara gelecek?
Google ile yaşanan sorun nedeniyle Huawei'nin yeni Android güncellemelerini almayacağı iddia ediliyor; ancak durum pek de öyle değil.
ABD'nin Çinli teknoloji üreticisi Huawei'ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek ve Huawei'nin iş ortaklarıyla çalışmak için 2 ay süresi daha var. Bu zamanı kullanıcıların lehine değerlendirmek isteyen şirket, İtalyan haber kaynağı HDBlog'a göre bir dizi Huawei telefonlara Android Q güncellemesini dağıtacak.
Android Q güncellemesinin geleceği Huawei telefonlar:
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Lite
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20X 5G
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart + 2019
- Huawei P Smart Z
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20
Yorumları Göster
Yorumları Gizle