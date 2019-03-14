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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.03.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Android Q Beta yayında! Telefona nasıl yüklenir?

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Android Q Beta yayında! Telefona nasıl yüklenir?

Android Q, Google'ın en yeni mobil işletim sistemi. Google'ın 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği Google i/o etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkması beklenen Android Q'nun beta sürümü bugünden yayınlandı bile! Peki Android Q telefonlara nasıl yüklenir?

Android Q Beta 1 yayınlandı. İlk olarak bu sürümün yüklenebileceği telefonlar ise şöyle: Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL. İlk Pixel modellerinin dahi bu güncellemeyi almış olması şaşkınlık yarattı; zira Google Pixel'in satışa sunulmasının üzerinden 3 yıl geçmiş durumda. Peki Android Q telefonlara nasıl yüklenir?

Android Q Beta sürümü telefona indirmek için öncelikle google.com/android/beta adresine girin; ardından Pixel için Android Beta programına kayıt yaptırabilirsiniz. Programa kayıt olmanızla birlikte kısa süre içinde test sürümü cihazınıza ulaşacak ve yükleme işlemini yapabileceksiniz. 

Peki Android Q Beta ile ne değişiyor? Kullanıcıların hayatı nasıl kolaylaşıyor? Henüz yeni Android sürümünü tam hatlarıyla bilmiyoruz; ancak bugünden dikkat çeken bazı özellikleri de yok değil. Örneğin Android Q sayesinde kullanıcılara konum izni konusunda çok daha fazla özelleştirme imkanı tanınıyor. iOS ile aynı şekilde 'uygulamayı kullanırken' ya da 'asla' şeklinde tercih yapabiliyorsunuz. 

Diğer yandan sıra Google, Android Q ile kullanıcıların uygulamaların fotoğraf, video ve müziklere erişimini kontrol edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, sistem dosyası seçicisi sayesinde İndirilen dosyalar üzerindeki hakimiyet artıyor.

Sesli görüşmeler ve müzikler için optimize edilen codec bileşeni Optus ve bunun yanı sıra onu destekleyen cihazlarda yüksek dinamik aralıklı video için HDR10 + kullanılan ses kodlamaları destekleniyor.

Açık kaynak kodlu AV1 codec sayesinde, Android Q’nun yüklü olduğu cihazlara medya sağlayıcılarının yüksek kaliteli video içeriği sunmasına imkan tanınıyor.

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