Android Q Beta yayında! Telefona nasıl yüklenir?
Android Q, Google'ın en yeni mobil işletim sistemi. Google'ın 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği Google i/o etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkması beklenen Android Q'nun beta sürümü bugünden yayınlandı bile! Peki Android Q telefonlara nasıl yüklenir?
Android Q Beta 1 yayınlandı. İlk olarak bu sürümün yüklenebileceği telefonlar ise şöyle: Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL. İlk Pixel modellerinin dahi bu güncellemeyi almış olması şaşkınlık yarattı; zira Google Pixel'in satışa sunulmasının üzerinden 3 yıl geçmiş durumda. Peki Android Q telefonlara nasıl yüklenir?
Android Q Beta sürümü telefona indirmek için öncelikle google.com/android/beta adresine girin; ardından Pixel için Android Beta programına kayıt yaptırabilirsiniz. Programa kayıt olmanızla birlikte kısa süre içinde test sürümü cihazınıza ulaşacak ve yükleme işlemini yapabileceksiniz.
Peki Android Q Beta ile ne değişiyor? Kullanıcıların hayatı nasıl kolaylaşıyor? Henüz yeni Android sürümünü tam hatlarıyla bilmiyoruz; ancak bugünden dikkat çeken bazı özellikleri de yok değil. Örneğin Android Q sayesinde kullanıcılara konum izni konusunda çok daha fazla özelleştirme imkanı tanınıyor. iOS ile aynı şekilde 'uygulamayı kullanırken' ya da 'asla' şeklinde tercih yapabiliyorsunuz.
Diğer yandan sıra Google, Android Q ile kullanıcıların uygulamaların fotoğraf, video ve müziklere erişimini kontrol edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, sistem dosyası seçicisi sayesinde İndirilen dosyalar üzerindeki hakimiyet artıyor.
Sesli görüşmeler ve müzikler için optimize edilen codec bileşeni Optus ve bunun yanı sıra onu destekleyen cihazlarda yüksek dinamik aralıklı video için HDR10 + kullanılan ses kodlamaları destekleniyor.
Açık kaynak kodlu AV1 codec sayesinde, Android Q’nun yüklü olduğu cihazlara medya sağlayıcılarının yüksek kaliteli video içeriği sunmasına imkan tanınıyor.
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