Android Q alacak Xiaomi telefonlar açıklandı
Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android Q'nun hangi Xiaomi telefonlara yüklenebileceği belli oldu.
Android Q güncellemesi hangi Xiaomi telefonlara yüklenebilecek? Şirket, geniş ürün yelpazesini en yeni Android sürümüyle uyumlu hale getiriyor. İşte Android Q güncellemesini alacak telefonların listesi:
Xiaomi Mi 9
Redmi K20 Pro
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi Mix 3
Redmi K20
Xiaomi Mi 9 SE
2019 yılı sonbahar döneminde Android Q güncellemesi bu telefonlara yüklenecek. 2020'nin ilk çeyreğinde ise Redmi Note 7 ve Redmi Note Pro model Xiaomi telefonlara Android Q sunulmuş olacak.
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