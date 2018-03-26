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    Android P'yi telefonunuzda herkesten önce denemek istiyorsanız dikkat!

    chip.com.tr
    26.03.2018 - 07:14 | Son Güncelleme:

    Android P'nin işlevleri Android Oreo'ya nasıl getirilir? Bir XDA geliştiricisi, bunu yapan bir modül geliştirdi ve indirmeye sundu.

    Android P'nin geliştirici önizleme sürümü, Mart'ın başında tüm Google Pixel telefonları için yayınlanmıştı. Pixel sahipleri için bu harika bir haber olsa da, diğer Android'li telefonları kullananlar yeni sürümlerden uzak kalmaya alışıklar ve bu durumda henüz bir değişiklik yok.

    XDA'nın önde gelen üyelerinden biri ise yayınladığı Xposed modülüyle Andorid P'nin bazı işlevlerini Android Oreo'ya getirdi. Xposed modülü, diğer Xposed modülleri gibi bir APK dosyası indirip yükleyerek kullanılabiliyor.

    Modülün tek sorunu, şu an sadece Android Oreo 8.1 ile çalışması. Yani modül, Android 8.0 ile çalışmıyor ancak geliştirici, bu sorunu yakında gidereceğini söylüyor. Modül, Samsung ve LG gibi yoğun özelleştirmeler içeren telefonlarda da çalışmayabiliyor.

    Android P-ify'de Neler Var?

    Modül, yeni bir "hızlı ayarlar" tasarımı getiriyor. Bu tasarım Android P'dekine çok benzemiyor. Bunun yanında yeni, yuvarlak köşeli bir arama çubuğu ve ayarlar menüsüne eklenen renkli simgeler var. Uygulamalar arasındaki geçiş de modül sonrasında farklı bir efektle gerçekleşiyor.

    Etiketler: telefon
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