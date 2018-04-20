Android P'ye kullanıcıların çok işine yarayacak yeni özellik
Android P, Bluetooth üzerinden müzik dinleyenlerin zaman zaman sinirini bozabilen bir "aptallığı" çözecek!
Şu sıralar geliştirici ön izleme yapılarıyla test edilen Android P, bazı küçük yenilikleriyle hayatımızı kolaylaştıracak. Bu yeniliklerden en sonuncusu, telefona bağladığınız her Bluetooth cihazının ses seviyesinin hatırlanmasını sağlıyor.
Yeni işlevin Android P'nin bir sonraki sürümünde kendini göstermesi bekleniyor. Bu işlev sayesinde telefonda müzik, podcast veya herhangi bir şey çalarken sesin çok az veya çok fazla gelmesi gibi bir sorunla karşılaşmayacağız. Böylece akıllı telefonlarımızda kenarda köşede kalan "aptalca" eksikliklerden biri daha ortadan kalkmış olacak.
Android P'deki diğer yenilikler arasında bu tür bazı yüzeysel değişiklikler olduğu söyleniyor (sorun gidermeye odaklanan iOS 12'nin aksine). Henüz tam adı açıklanmayan Android P, geliştirici ön izleme aşamasında olmasına rağmen neredeyse sorunsuz çalışıyor ve arayüzde yapacağı geliştirmelerle bizleri etkileyecek gibi görünüyor.
Android P'nin bir sonraki sürümünün Mayıs'ın başındaki Google IO 2018'de veya öncesinde ortaya çıkması bekleniyor.
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