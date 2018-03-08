Android P'nin geliştirici önizlemesi yayınlandı!

Android Oreo güncellemesini alan kullanıcılar, gözlerini hemen Android P'nin çıkışına çevirmişti. Merakla beklenen işletim sisteminin, önizlemesi yayınlandı. Yalnız, bu önizlemeden sadece geliştiriciler yararlanabiliyor. Yayınlanan yeni işletim sisteminin temel yapıda olduğunu belirten Google, kullanıcıların, bu işletim sistemini şimdilik telefonlarına kurmamalarını öneriyor. Ayrıca, şirket, Android P'nin ilk başta beklentileri karşılamayacağını belirtti.

Yayınlanan işletim sistemiyle göze çarpan en büyük detay Google'ın adlandırdığı üzere "ekran kesme desteği" özelliği. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018'de Asus'un tanıttığı bazı cihazlarda çentik olması nedeniyle, Android işletim sisteminin yararlı bir şekilde kullanılamayacağı düşünülüyordu. Android arayüzü, çentikli bir yapıya hazır değildi. Ancak, Android P ile gelen bu ekran kesme desteği özelliği, direkt olarak ekrana bir çentik yerleştiriyor. Bu sayede 2018 yılı ve sonrası yıllar içinde çıkacak çentikli ekran yapısına sahip Android cihazlarda sorun yaşanmayacak.

Çentikli yapıya ek olarak gelen bir diğer yenilik ise bildirimler noktasında olmuş. Android P'ye sahip olan kullanıcılar, gelen bildirimin son satırıyla karşılaşacak. Ayrıca, bu özelliğe ek olarak ileriki süreçte akıllı yanıt desteği de geleceği söyleniyor.

Mikrofon ve kamera Android P'de kısıtlanıyor

Bu olumlu özelliklerin dışında geliştirici önizlemesinde sunulan diğer özellikler ise mikrofon, kamera ve diğer sensörlerin Android P'de kısıtlanacağı üzerine. Bu sürümde, bir uygulama arka planda çalışmıyor veya aktif değilse mikrofon kullanılamıyor. Bu durum da Facebook'taki her an dinleme özelliğini ortadan kaldırıyor. Bir diğer özellik ise çift arka kameralı akıllı telefonların uygulamayı daha iyi kontrol etmesini sağlayacak çoklu kamera API özelliği.

Google bu sürümü I/O konferansında daha detaylı bir şekilde anlatacak. Ayrıca, şu anda Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL'a sahip olan kullanıcılar, bu sürüme erişebilir. Toplamda 5 beta sürümü yayınlanacak olan Android P'nin final beta sürümü ise önümüzdeki yaz aylarının sonlarına doğru yayınlanacak.