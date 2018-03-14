Android P'nin en beğenilen özellikleri

Android P'nin gelmesi ile birlikte 50 den fazla yeni özellik geldi. Bu özelliklerden en dikkat çekenlerinden biri ise tek tuşla ekran yönünü değiştirme imkanı oldu. Alt kısımda bulunan sanal tuşlar ile ekranı istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Android P ile birlikte gelen özelliklerden bir diğeri ise, medya sesi yönetimi. Daha önceden ses açma kapama tuşları ile zil sesini ayarlayabiliyordunuz. Sadece medya oynatırken, medya sesini değiştirebiliyordunuz. Artık bu özellik değişiyor ve medya sesini normalde de değiştirebiliyorsunuz. Bir diğer özellik ise bildirim panelinden hızlı cevaplama özelliğinin geliştirilmesi.

Bu sistem size mesaj önerileri sunuyordu. Bu sistem daha da geliştirilmiş ve daha iyi mesaj öneriler sunmaya başlamış. Ayrıca bu panelden artık gönderilen fotoğrafları da görüntüleyebiliyorsunuz. Bir başka özellik ise Lockdown Mode. Bu modu çalıştırdığınızda, parmak izi sensörü ve diğer biyometrik sensörlerin çalışması engelleniyor. Son olarak gelen özellikler arasında arka plandaki uygulamalara erişim kısıtlaması bulunuyor. Yani artık arka plandaki uygulamaların mikrofon, kamera veya çeşitli sensörlere erişimini engelleyebiliyorsunuz.