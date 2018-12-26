Android Pie nedir? Android 9.0 özellikleri nelerdir?

Google'ın yönetiminde yer alan Android, Pie kod adlı 9.0 güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Arayüz değişikliği başta olmak üzere birçok yenilikler getiren Android Pie, destekleyen akıllı telefonlara bazı kolaylıklar sağlıyor. İşte, Android'in Pie için yayımladığı özellikler listesi;

Erişilebilirlik Menüsü: Android 9'un yeni erişilebilirlik menüsü sayesinde, ekran görüntüsü alma ve bir el ile gezinme gibi genel işlemler artık motor engelliler için daha kolay.

Konuşmak İçin Seçin - Kamera Görünümünde OCR: Konuşmak için Seç ile ekrandaki metni seçebilirsiniz; içerik sesli olarak okunur. Şimdi, Android 9, metnin daha da erişilebilir olmasını sağlamak için Kamera ve Resimlerdeki S2S için OCR desteği ekledi. Kamerayı veya resmi kullanırken metni seçmeniz yeterlidir; metin vurgulanır ve sesli olarak okunur.

Ses yükseltici: Bu yeni Erişilebilirlik Hizmeti, gürültülü bir restoran, bar veya konser gibi senaryolarda sesi artırmak için 100'ün üzerinde ayarı dinamik olarak ayarlayarak konuşmaları daha kolay anlaşmanızı sağlar.

Pil Tasarrufu: Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz - böylece bir şarjla daha ileri gidebilirsiniz.

Uyarlanabilir Batarya: Bu özellik, önümüzdeki birkaç saat içinde hangi uygulamaları kullanacağınızı ve muhtemelen kullanmayacağınızı tahmin etmek için makine öğrenmesini kullanır, böylece telefonunuz yalnızca önemsediğiniz uygulamalara pil gücü harcar.

Uyarlanabilir Parlaklık: Uyarlanabilir Parlaklık ile telefonunuz, ekranınızın parlaklığını farklı aydınlatma ortamlarında nasıl ayarladığınızı öğrenir ve zaman içinde sizin için otomatik olarak yapar.

Arka plan kısıtlamaları: Artık, çok fazla pil kullanan belirli uygulamaları sınırlandırmak için Ayarlar bölümünde öneriler göreceksiniz, böylece piliniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.

Çoklu kamera desteği: Android 9 ile, geliştiriciler artık iki veya daha fazla fiziksel kameradan gelen akışları kullanarak, örneğin çift ön veya çift arka kameralara sahip aygıtlarda sürükleyici deneyimler yaratabilir. Örnekler derinlik, bokeh, stereo vizyon ve daha fazlasını içerir.

Harici kamera desteği: Android 9 şimdi belirli cihazlarda harici USB / UVC kameraları destekliyor.

Rahatsız Etmeyin: Rahatsız Etmeyin Geliştirmeleri yalnızca bildirim seslerini değil, aynı zamanda tüm görsel kesintileri de susturmak için. Yıldızlı kişilerden gelen aramalar hala devam edecektir, bu yüzden acil bir şeyi kaçırmaktan endişelenmenize gerek yok.

Uygulama panosu: Telefonunuzda harcanan süreyi, farklı uygulamaları ne sıklıkta kullandığınızı ve kaç bildirim aldığınızı günlük olarak görüntüleyin.

Wind Down: Telefonunuzu yatmaya hazır hale getirmek için günlük bir program ayarlayın. Gri Tonlama ekranınızı griye boyarken Rahatsız Etmeyin ise rahat bir uyku için bildirimleri susturur.

Uygulama zamanlayıcıları: Uygulama zamanlayıcıları, uygulamalarınız için günlük zaman sınırlarını belirlemenizi sağlar. Sınıra ulaştığınızda, uygulama günün geri kalanında duraklatılır.

Ekran kesmesi: Mevcut ekran alanından yararlanmak için kesikli aygıtlar için destek.

Kenardan kenara ekranlar: 18: 9 ve daha uzun boy oranlarına sahip cihazları ve ekran kesikli cihazları destekler.

Özel cihazlarda birden fazla kullanıcı: Android 9, kullanıcıların tek bir cihazı paylaşmalarını kolaylaştırır, bu da vardiyalı çalışanlar veya kamu kulübeleri için iyidir.

Başlatıcıdaki Çalışma sekmesi: Artık çalışma uygulamalarınızı görsel olarak ayırabilirsiniz. İş uygulamalarının tümünü tek bir yerde görmek için çalışma sekmesine dokunun ve işten çıkarken basit bir geçişle bunları kapatın.

Havada Erteleme (OTA) güncellemelerini ertele: Android 9 artık, Kurumsal BT yöneticilerinin, filolarındaki cihazların Android işletim sistemini güncellemeyeceği 90 güne kadar donma sürelerini tanımlama olanağı sağlıyor. Bu, cihazlarının durumlarının tatiller gibi kritik zamanlarda değişmemesini sağlar.

Birden fazla Bluetooth bağlantısı: Android 9 ile en fazla beş Bluetooth cihazı bağlayabilir ve bu cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Gelen telefon görüşmeleri, kabul edebilen bağlı tüm Bluetooth cihazlara gönderilir, bu nedenle bir aramayı asla kaçırmazsınız.

Ses gecikmeli raporlama: Android 9, ses gecikmeli raporlama özellikli kulaklıklar için destek sağlar, böylece cihazınızdaki video ve kulaklıklarınızdaki sesler her zaman senkronize kalabilir.

Bluetooth cihazı başına ses belleği: Android 9 şimdi, Bluetooth cihazlarınızın her biri için ayarladığınız son ses seviyesini hatırlayacaktır. Arabanıza veya kulaklıklarınıza yeniden bağlandığınızda, müzik dinlemek artık çok yüksek değil.

HDR: Android 9, Yüksek Dinamik Aralık (HDR) VP9 Profil 2 için yerleşik destek sağlar, böylece YouTube'da ve Google Play Filmler'de HDR özellikli filmleri izleyebilirsiniz. HDR, resim kalitesini ve deneyimini geliştirmek için videonun parlaklığını ve renk aralığını iyileştirir.

HD Ses: Daha net, daha net ve daha zengin ses kalitesi sunan HD ses için geliştirilmiş performans ve destek.

HEIF: Android 9 şimdi resimlerin sıkıştırılmasını iyileştirmek ve gereken depolama alanını azaltmak için Android platformunda HEIF fotoğraflarını destekliyor.

Mesajlaşma için bildirim geliştirmeleri: Artık, mesajlaşma uygulamaları bildirimde önerilen 'akıllı yanıtlar' sağlayabilir, böylece bir dokunuşla yanıt verebilirsiniz. Ayrıca, uzaklaşırsanız tüm satır içi yanıt taslakları kaybolmaz ve arkadaşlarınızdan gönderilen resimleri doğrudan bildirimde görebilirsiniz.

Bildirimleri Yönet: Artık çeşitli uygulamalardan gelen bildirimleri kapatmak için hızlı bir yönteminiz vardır, bu nedenle yalnızca sizin için yararlı olanları alırsınız. Ayrıca, almaya devam etmek isteyip istemediğiniz konusunda belirli bildirimleri kaydırıyorsanız, akıllı bir bilgi istemi alırsınız.

Android Yedeklemeleri: Android 9, daha fazla güvenlik için Android yedeklemelerinin istemci tarafı sırrı (cihaz PIN, kalıp veya şifre) ile şifrelenmesini sağlar.

Android biyometrik bilgi istemi: Android 9, Android genelinde daha tutarlı bir kimlik doğrulama deneyimi sağlamak için standart bir biyometrik kimlik doğrulama istemi dahil olmak üzere bir dizi yeni güvenlik özelliği sunar.

Android Korumalı Onaylama: Uyumlu donanımda, uygulamalar, ödeme yapmak gibi hassas bir işlem için onayınızı almak için güvenli donanım tarafından kontrol edilen UI'yi kullanabilir.

StrongBox: Uyumlu donanımda, uygulamalar artık özel anahtarlarını korumak için kurcalamaya karşı dayanıklı donanımdan yararlanabilir ve kötü amaçlı yazılımın kimlik bilgilerini çalmasını zorlaştırabilir.

Gizlilik geliştirmeleri: Android 9 gizliliği bir dizi yeni yolla koruyor. Artık Android, bir uygulama boştayken veya arka planda çalışırken telefonunuzun mikrofonuna, kamerasına veya diğer sensörlerine erişimi kısıtlayacaktır. (Bir uygulamanın bir sensöre erişmesi gerekiyorsa, telefonunuzda kalıcı bir bildirim gösterir.) Android 9, tüm web iletişimlerini koruyan ve özel web gezintisi sunan önemli geliştirmeler de sağlar.

Her Zaman Ekranda Bir Bakışta: Kilit Ekranınızda ve Her Zaman Açık Ekranda takvim etkinlikleri ve hava durumu gibi olayları görün.

Yeniden Tasarlanan Hızlı Ayarlar: Tüm ayarlara sahip Hızlı Ayarlar için daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi, ayrıca güncellenmiş bir görsel tasarım ve ek bilgi alt metni.

Ses seviyesi kontrolleri: Daha basit, daha erişilebilir ses seviyesi kontrolleri hızlı bir şekilde arama ve bildirim ses seviyesi ayarlarını değiştirmenin yanı sıra anında medya seviyesini kontrol etmenizi sağlar.

Ekran Görüntüleri: Artık, güç menüsünden kolayca ekran görüntüsü alabilir ve bunları hızlı bir şekilde çizebilir, açıklayabilir veya kırpabilirsiniz.

Döndürme: Yönünüz kilitli olsa bile, cihazınızdaki dönüşü ne zaman değiştirmek istediğinizi onaylayan basit bir düğme ile telefonunuzun dönüş yönü üzerinde daha fazla kontrol sahibi olun.

Yeni sistem navigasyonu: Uygulamalar arasında arama yapmayı ve aramayı kolaylaştırmayı kolaylaştırmak için Android'in sistem navigasyonunuyeniden tasarlayın. Son kullanılan uygulamaların tam ekran önizlemelerini görmek için herhangi bir yerden yukarı kaydırın, aralarında kolayca gezinmek için sola ve sağa kaydırın ve içeri atlamak için birine dokunun.

Uygulama Eylemleri: Uygulama Eylemleri, bağlamınıza bağlı olarak daha sonra ne yapmak istediğinizi tahmin eder ve bu işlemi doğrudan telefonunuzda görüntüler ve size zaman kazandırır.

Dilimler: En sevdiğiniz uygulamaların etkileşimli snippet'leri, Google Arama gibi farklı yerlerde görünebilir.

Genel Bakış Seçimi: Genel Bakış modunda metin veya resim seçmek ve seçtiklerinize göre eylemleri görmek için uzun basın (örneğin, Google Haritalar ile bir adrese yönlendirmek veya bir resim için paylaşma seçeneği).