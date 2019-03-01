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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.03.2019 - 04:54, Son Güncelleme:

Android Pie işletim sistemli Android TV, Vestel City’de üretilecek

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Android Pie işletim sistemli Android TV, Vestel City’de üretilecek

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne altıncı kez katılan Vestel, Android Pie işletim sistemi ile çalışan Android TV’yi üreteceğini duyurdu.

Vestel Android TV ile tüketiciler gişe rekorları kıran son filmlere, canlı maç sonuçlarına anında erişebilmenin yanı sıra aynı ekran üzerinden sesli komutla ortam ışıklarını kontrol edebilecek. Tüketiciler binlerce uygulamaya erişebilecek ve TV’lerini Google asistan sayesinde sesli komut ile çalıştırabilecek.

Fuarda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “GSM dünyasının kalbinin attığı bu fuarda altıncı kez yer almak, 155 ülkeye ihracat yapan global bir marka olarak gurur verici. Sergilediğimiz ürünlerimiz dünya devleriyle nasıl yarıştığımızı gösteriyor. Son birkaç yıldır çeşitli platformlarda Vestel’in sadece bir TV üreticisi veya bir beyaz eşya perakendecisi değil, global bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyoruz. Stratejimizin odağında küresel büyüme var. Trendleri takip ediyor, ürünlerimizi ona göre şekillendiriyor, yeni teknolojilerle yeni trendler oluşturuyoruz.” dedi.

Erdoğan, “Bu yıl size bir müjdemiz daha var. Google ile akıllı telefon tarafında devam eden iş birliğimize ek olarak Android Pie işletim sistemli Android TV üreteceğiz. Android TV tüketiciye istediği içerik ve uygulamaları anında sunarak kusursuz bir deneyimi garanti ediyor. Android TV, hızlı ve kolay bir şekilde pazardaki değişikliklere tepki verebilen, geleceğe uyumlu ve güvenli bir platform. Vestel Android TV, tüketicilere en uygun içerik önerilerini sunarak istedikleri şekilde akıllı televizyon deneyimini yaşatacak. Satışa sunulacak Vestel üretimi Android Pie işletim sistemli TV’ler Avrupa’daki tüketici deneyimini artıracak ve TV’leri akıllı evlerin merkezi konumuna getirme hedefimize de katkı sağlayacak” dedi.

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