Android Pie hangi telefona ne zaman gelecek?

iOS 12, yayınlandıktan sonra kısa bir süre içerisinde en çok kullanılan iOS sürümü unvanını elde etti. Apple kullanıcılarının çoğu zaman model fark etmeksizin eş zamanlı olarak son güncellemeleri alma imkanı bulunuyor fakat Android cephesinde durum aynı değil.

Google'ın Pixel marka cihazları güncelleme konusunda her zaman ilk sırada oluyor ve diğer üreticilerin güncellemeyi cihazlara getirmesi haftalar, hatta aylar alabiliyor veya bazı Android cihazlar hiç güncelleme alma imkanı bulmayabiliyor.

Bunun birçok sebebi var ve bu sebeplerin başında yeni işletim sisteminin getirdiği yeni donanım gereksinimleri ve üreticinin cihazınıza eklemek istediği ekstra özellik ve programların uyumluluk aşamasından geçme zorunluluğu geliyor. Çoğu donanım üreticisi ve operatörler Android telefon kullanım deneyiminizi iyileştimek için kendi modifiye edilmiş Android versiyonlarını kullanıyor ve bu yüzden bazı cihazların geç güncelleme alması kaçınılmaz oluyor.

Eğer hâlâ Android Pie sürümünü bekleyen kullanıcılardansanız sizin için yakın zamanda güncellemeyi alacak cihazların güncelleme tarihlerini bir arada ele aldık.

Şu an



Eğer Google Pixel, Essential Phone veya One Plus 6 sahibiyseniz Android Pie güncellemesini almanız hâlihazırda mümkün. Ayrıca Nokia 7 Plus da geçtiğimiz Eylül ayı sonunda güncellemeyi almaya başladı.

Ekim



Nokia 61 ve 6.1 Plus cihazları güncel Android sürümünü bu ay içerisinde alacak.

Kasım



Sony; Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, XZ Premium, XZ1 ve XZ1 Compact modellerini Kasım ayında Android Pie sürümüne güncelleyecek. Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco da Kasım ayında güncellemeyi alacak olan cihazlar arasında.

"Bu Sonbahar"



Bu kategori, belirli bir tarih vermeyen ancak güncellemeyi sonbaharda yayınlayacağını açıklayan üreticiler için bulunuyor. Örneğin Motorola, tüm cihazlarına Pie güncellemesini vermeyecek ancak birçok Motorola modeli güncelleme kapsamı içerisinde. Güncellemeyi sonbaharda alacak Motorola modelleri şöyle: Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2 Force Edition, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G6 Plus, Moto G6 ve Moto G6 Play.

OnePlus 5/5T ve 3/3T de güncellemeyi sonbahar aylarında alacak cihazlar arasında.

2019



Güncellemeyi gelecek yıl alacak cihazlar da var elbet. Sony, Kasım ayında amiral gemisi modellerini güncelledikten sonra 2019'un başlarında XA, XA2 Ultra ve XA2 Plus modellerini Android Pie sürümüne güncelleyecek.

Belirsiz Modeller



HTC, U12+, U11, U11+ ve U11 Life modellerini güncelleme sözü verdi ancak Tayvanlı şirket bunun ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Bu tarihin yakında olmasını umuyoruz.

Samsung ve LG de güncelleme tarihleri konusunda belirsiz bir tutum belirleyen iki şirket. Güney Koreli devler henüz hiçbir cihazları için net bir güncelleme tarihi vermiş değil.



