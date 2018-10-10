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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
10.10.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Android Pie hangi telefona ne zaman gelecek?

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Android Pie hangi telefona ne zaman gelecek?

Android Pie güncellemesinin hangi telefonlara ne zaman geleceğini marka marka ele aldık.

iOS 12, yayınlandıktan sonra kısa bir süre içerisinde en çok kullanılan iOS sürümü unvanını elde etti. Apple kullanıcılarının çoğu zaman model fark etmeksizin eş zamanlı olarak son güncellemeleri alma imkanı bulunuyor fakat Android cephesinde durum aynı değil.

Google'ın Pixel marka cihazları güncelleme konusunda her zaman ilk sırada oluyor ve diğer üreticilerin güncellemeyi cihazlara getirmesi haftalar, hatta aylar alabiliyor veya bazı Android cihazlar hiç güncelleme alma imkanı bulmayabiliyor.

Bunun birçok sebebi var ve bu sebeplerin başında yeni işletim sisteminin getirdiği yeni donanım gereksinimleri ve üreticinin cihazınıza eklemek istediği ekstra özellik ve programların uyumluluk aşamasından geçme zorunluluğu geliyor. Çoğu donanım üreticisi ve operatörler Android telefon kullanım deneyiminizi iyileştimek için kendi modifiye edilmiş Android versiyonlarını kullanıyor ve bu yüzden bazı cihazların geç güncelleme alması kaçınılmaz oluyor.

Eğer hâlâ Android Pie sürümünü bekleyen kullanıcılardansanız sizin için yakın zamanda güncellemeyi alacak cihazların güncelleme tarihlerini bir arada ele aldık.

Şu an

Eğer Google Pixel, Essential Phone veya One Plus 6 sahibiyseniz Android Pie güncellemesini almanız hâlihazırda mümkün. Ayrıca Nokia 7 Plus da geçtiğimiz Eylül ayı sonunda güncellemeyi almaya başladı.

Ekim

Nokia 61 ve 6.1 Plus cihazları güncel Android sürümünü bu ay içerisinde alacak.

Kasım

Sony; Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, XZ Premium, XZ1 ve XZ1 Compact modellerini Kasım ayında Android Pie sürümüne güncelleyecek. Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco da Kasım ayında güncellemeyi alacak olan cihazlar arasında.

"Bu Sonbahar"

Bu kategori, belirli bir tarih vermeyen ancak güncellemeyi sonbaharda yayınlayacağını açıklayan üreticiler için bulunuyor. Örneğin Motorola, tüm cihazlarına Pie güncellemesini vermeyecek ancak birçok Motorola modeli güncelleme kapsamı içerisinde. Güncellemeyi sonbaharda alacak Motorola modelleri şöyle: Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2 Force Edition, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G6 Plus, Moto G6 ve Moto G6 Play.

OnePlus 5/5T ve 3/3T de güncellemeyi sonbahar aylarında alacak cihazlar arasında.

2019

Güncellemeyi gelecek yıl alacak cihazlar da var elbet. Sony, Kasım ayında amiral gemisi modellerini güncelledikten sonra 2019'un başlarında XA, XA2 Ultra ve XA2 Plus modellerini Android Pie sürümüne güncelleyecek.

Belirsiz Modeller

HTC, U12+, U11, U11+ ve U11 Life modellerini güncelleme sözü verdi ancak Tayvanlı şirket bunun ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Bu tarihin yakında olmasını umuyoruz.

Samsung ve LG de güncelleme tarihleri konusunda belirsiz bir tutum belirleyen iki şirket. Güney Koreli devler henüz hiçbir cihazları için net bir güncelleme tarihi vermiş değil.

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