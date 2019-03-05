Android Pie güncellemesini eski telefonlara yüklemenin yolu
Android Pie, yeni nesil telefonların sahip olabildiği bir güncelleme gibi görünüyor; ancak kullanıcılar LineageOS yöntemiyle eskiyen telefonlarına da bu güncellemeyi indirebiliyor. Peki ama nasıl?
Kullanıcılar, yeni bir işletim sistemini eski bir telefonda kullanmak istediklerinde üçüncü kişilerce geliştirilen LineageOS akıllara geliyor. Bu sayede Android Pie çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyor. LineageOS 16 sürümü, 2014 yılında çıkmış bazı cihazları bile destekliyor. Bu cihazlar arasında Samsung Galaxy S5 ve OnePlus One gibi modeller bulunuyor. Bununla birlikte bu yazılım desteğinin gerçekten kapsamlı olduğunu tekrardan belirtmek gerekiyor.
LineageOS 16'yı destekleyen telefon markaları arasında Google, HTC, Alcatel, Xiaomi, Huawei, Lenovo, LG öne çıkarken, tam listeye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Ancak bir konuda uyarıda bulunmamız gerekiyor: Bu yazılım, resmi olmayan bir uygulama olduğundan cihazınızda yükleme sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek hataları da unutmamalısınız. Ancak güncelleme desteği kesilen bir telefon için de ilaç gibi görünen bir uygulamadan bahsediyoruz aynı zamanda.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle