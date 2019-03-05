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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.03.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Android Pie güncellemesini eski telefonlara yüklemenin yolu

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Android Pie güncellemesini eski telefonlara yüklemenin yolu

Android Pie, yeni nesil telefonların sahip olabildiği bir güncelleme gibi görünüyor; ancak kullanıcılar LineageOS yöntemiyle eskiyen telefonlarına da bu güncellemeyi indirebiliyor. Peki ama nasıl?

Kullanıcılar, yeni bir işletim sistemini eski bir telefonda kullanmak istediklerinde üçüncü kişilerce geliştirilen LineageOS akıllara geliyor. Bu sayede Android Pie çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyor. LineageOS 16 sürümü, 2014 yılında çıkmış bazı cihazları bile destekliyor. Bu cihazlar arasında Samsung Galaxy S5 ve OnePlus One gibi modeller bulunuyor. Bununla birlikte bu yazılım desteğinin gerçekten kapsamlı olduğunu tekrardan belirtmek gerekiyor.  

LineageOS 16'yı destekleyen telefon markaları arasında Google, HTC, Alcatel, Xiaomi, Huawei, Lenovo, LG öne çıkarken, tam listeye bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 

Ancak bir konuda uyarıda bulunmamız gerekiyor: Bu yazılım, resmi olmayan bir uygulama olduğundan cihazınızda yükleme sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek hataları da unutmamalısınız. Ancak güncelleme desteği kesilen bir telefon için de ilaç gibi görünen bir uygulamadan bahsediyoruz aynı zamanda. 

Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G yan yanaSamsung'un özellikleriyle birbirine hayli benzeyen iki telefonu Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G, aslında aralarında bir dizi farkla geliyor. Galaxy S10 serisi telefonlar nasıl birbirlerini kablosuz şarj ediyor? Galaxy S10'lara özel olarak üretilen LED kılıflar nasıl çalışıyor? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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