Android Pie güncellemesi ile telefonlarda ne değişecek?
Android Pie güncellemesinin eski Samsung telefonlara neler getireceği, Samsung Fransa tarafından sıralandı.
Samsung, Android 9.0 güncelleme planlarını çoğu cihazı için açıklamadı. Ancak Samsung Members topluluğunda bir açıklama yapan Samsung Fransa, güncellemenin yapacağı bazı değişikliklerin ipuçlarını verdi.
Kaynak Samsung'un resmi topluluğu olsa da, tüm bu bilgilerin Samsung tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Yine de yenilikler hakkında ipuçları vermesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz.
Paylaşılan gönderiye göre Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'da bulunan bazı özellikler, Android Pie güncellemesiyle birlikte Galaxy Note 8 gibi daha eski cihazlara gelecek. Örneğin kaydırarak yazarken sayı yazdığınızda, artık otomatik olarak bir boşluk eklenecek. Bunun yanında çift SIM kartlı modellerin ikinci SIM yuvasının VoLTE ve VoWiFi desteği kazanacağı söyleniyor.
Galeride yapılan güncellemeler sayesinde kullanıcılar, kaydedilen videolara daha kolay ulaşabilecekler. Ocak 2019'dan sonra geliştirilen kamera işlevlerinin de Android Pie ile birlikte gelebileceği söyleniyor. Bunun yanında telefonun flaşını direkt odak modunda Note 9'da olduğu gibi kullanmak mümkün olacak.
Son olarak arayanın ismini ve telefon numarasını okuma işlevinin tüm cihazlara geleceği belirtiliyor.
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