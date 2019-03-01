Android Pie güncellemesi alacak ASUS telefonların listesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veya yurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid Pie güncellemesi alacak ASUS telefonların listesi
GeriTeknoloji Android Pie güncellemesi alacak ASUS telefonların listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.03.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Android Pie güncellemesi alacak ASUS telefonların listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Android Pie güncellemesi alacak ASUS telefonların listesi

ASUS marka telefon kullanıyor ve Android Pie güncellemesini ne zaman alacağınızı merak ediyorsanız işte güncellemeyi alacak ASUS telefonların tam listesi...

ASUS, Android Pie güncellemesi alacak telefon modellerinin bir listesini dünyayla paylaştı. Buna göre 2019 yılı içinde Zenfone 5 ve Zenfone 5Z'nin en kısa sürede güncellemeyi alması beklenirken; diğer yandan bazı modeller için ise yayınlanacağı belli olup spesifik bir tarih belirtilmemiş. Bu nedenle sizin ara sıra telefonunuzun güncelleme ayarına girip güncellemeyi kontrol etmekte fayda var. 

İşte Android Pie güncellemesi alacak ASUS telefon listesi:

ZenFone 5 (ZE620KL)
ZenFone 5Z (ZS620KL)
Asus ROG Phone (ZS600KL)
ZenFone 4 Max (ZC554KL)
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL)
ZenFone 4 Max (ZC520KL)
ZenFone 4 Selfie Live (ZB553KL)
ZenFone 4 Max (ZB520KL)
ZenFone Max Plus(M1) (ZB570TL)
ZenFone 5 Lite (ZC600KL)
ZenFone Live(L1) (ZA550KZ / ZA551KL)
ZenFone Max Pro(M1) (ZB602KL / ZB601KL)
ZenFone Max(M1) (ZB555KL / ZB556KL)
ZenFone Max Pro(M2) (ZB631KL/ ZB630KL)
ZenFone Max(M2) (ZB633KL / ZB632KL)

BlackBerry Key 2: Fiziksel tuş takımlı telefon arayanlara...Mobil Dünya Kongresi'nde halihazırda satışa sunduğu ürünlerle bulunan BlackBerry'nin BlackBerry Key 2 isimli telefonunun yeni kırmızı renkli modelini inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?