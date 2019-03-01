Android Pie güncellemesi alacak ASUS telefonların listesi
ASUS marka telefon kullanıyor ve Android Pie güncellemesini ne zaman alacağınızı merak ediyorsanız işte güncellemeyi alacak ASUS telefonların tam listesi...
ASUS, Android Pie güncellemesi alacak telefon modellerinin bir listesini dünyayla paylaştı. Buna göre 2019 yılı içinde Zenfone 5 ve Zenfone 5Z'nin en kısa sürede güncellemeyi alması beklenirken; diğer yandan bazı modeller için ise yayınlanacağı belli olup spesifik bir tarih belirtilmemiş. Bu nedenle sizin ara sıra telefonunuzun güncelleme ayarına girip güncellemeyi kontrol etmekte fayda var.
İşte Android Pie güncellemesi alacak ASUS telefon listesi:
ZenFone 5 (ZE620KL)
ZenFone 5Z (ZS620KL)
Asus ROG Phone (ZS600KL)
ZenFone 4 Max (ZC554KL)
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL)
ZenFone 4 Max (ZC520KL)
ZenFone 4 Selfie Live (ZB553KL)
ZenFone 4 Max (ZB520KL)
ZenFone Max Plus(M1) (ZB570TL)
ZenFone 5 Lite (ZC600KL)
ZenFone Live(L1) (ZA550KZ / ZA551KL)
ZenFone Max Pro(M1) (ZB602KL / ZB601KL)
ZenFone Max(M1) (ZB555KL / ZB556KL)
ZenFone Max Pro(M2) (ZB631KL/ ZB630KL)
ZenFone Max(M2) (ZB633KL / ZB632KL)
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