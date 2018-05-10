Android P nasıl yüklenir? İşte yolu
Google'ın yeni Android sürümü Android P'nin beta sürümü kullanıcılar için yayınlandı. İşte Android P'nin beta sürümü için yapmanız gerekenler...
Google düzenlediği I/O 2018 etkinliği ile Android P'yi daha detaylı olarak tanıttı. Sürümün son halini indirmek isteyen kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor. Ancak bu süreyi beklemek istemeyen ve Sony Xperia XZ2, Nokia 7 Plus, Essential Phone ve Google Pixel cihazlarına sahip olan kullanıcılar Android P'nin beta sürümünü indirebilirler. Bunu yapmak için ilk olarak cihazınızın uygunluğunu görmek için www.google.com/android/beta adresine gitmeniz gerekiyor.
Daha sonra burada Google hesabınız ile oturum açmalısınız. Bu ekranda cihazınızı bulun ve altındaki mavi tuşa basın. Şartlar ve koşulları okuyup onaylamanız gerekiyor. Çünkü o kısımda tüm verilerinizin silineceği uyarısı yer alıyor. Bu yüzden güncellemeyi yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemenizde fayda var. Daha sonra Android P beta programına katıldığınıza dair bir onay mesajı gelecektir.
Daha sonra yazılım güncellemesi bildirimi çıkacaktır. Bu bildirim çıkmazsa şu adımları takip etmelisiniz; Ayarlar-Sistem-Sistem Güncellemesi. Bu işlemleri tamamladıktan sonra indirme işlemini onaylayın. 1.2 GB boyutundaki dosya indikten sonra güncelleme işlemi başlayacaktır. Son olarak akıllı telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekiyor. Bu adımları tamamladığınızda Android P beta sürümünü kullanabilirsiniz.
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